Lưu Diệc Phi diện đồ bình dân, mặt mộc vẫn khiến người đối diện khó rời mắt

Lưu Diệc Phi xuất hiện tại Thành Đô với diện mạo giản dị, gần như không trang điểm cầu kỳ. Dù lựa chọn trang phục đời thường, nữ diễn viên vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý khi những hình ảnh của cô được người qua đường ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong lần xuất hiện này mới đây, Lưu Diệc Phi diện một chiếc áo màu sáng có giá 79,8 nhân dân tệ, tương đương khoảng 309.000 đồng. Mức giá khá bình dân của món đồ tạo sự tương phản thú vị với hình ảnh sang trọng mà nữ diễn viên thường thể hiện khi tham dự các sự kiện lớn.

Lưu Diệc Phi vốn nổi tiếng với phong cách thanh lịch, thường xuất hiện trên thảm đỏ trong những thiết kế đến từ các thương hiệu thời trang cao cấp. Tuy nhiên, trong cuộc sống thường ngày, cô lại ưu tiên những trang phục đơn giản, thoải mái và dễ vận động. Vì vậy, việc nữ diễn viên lựa chọn một chiếc áo chưa đến 80 nhân dân tệ cũng không phải điều quá bất ngờ.

Đây cũng không phải lần đầu Lưu Diệc Phi được bắt gặp sử dụng những món đồ có giá tương đối bình dân. Qua các hình ảnh được chia sẻ trước đó, cô nhiều lần lựa chọn trang phục đời thường đề cao sự tiện dụng thay vì chú trọng đến giá trị thương hiệu.

Sự đối lập giữa hình ảnh trên thảm đỏ và ngoài đời khiến phong cách của Lưu Diệc Phi càng nhận được sự quan tâm. Khi xuất hiện tại các sự kiện, cô có thể biến hóa sang trọng với những thiết kế đắt giá. Nhưng khi trở về cuộc sống thường ngày, nữ diễn viên lại khá thoải mái với những lựa chọn giản dị.

Ngày 18/8, Lưu Diệc Phi tham dự một sự kiện thương hiệu tại MixC Thành Đô với chủ đề “Gấu trúc và Hoa”. Trong dịp này, trang phục cùng các phụ kiện của cô, đặc biệt là móc khóa hình búp bê Skullpanda, được nhận xét khéo léo gợi liên tưởng đến gấu trúc - biểu tượng đặc trưng của Thành Đô.

Không cần son phấn cầu kỳ hay diện cả cây hàng hiệu, Lưu Diệc Phi vẫn nổi bật nhờ vẻ ngoài tự nhiên và thần thái riêng. Với nhiều khán giả, chính sự giản dị và thoải mái trong đời thường đã tạo nên nét gần gũi, tự nhiên cho nữ diễn viên.

Lưu Diệc Phi đối mặt tranh cãi về gia thế sau nhiều năm hoạt động showbiz Lưu Diệc Phi là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, được biết đến qua vai Vương Ngữ Yên trong "Thiên long bát bộ", Triệu Linh Nhi trong "Tiên kiếm kỳ hiệp" và Tiểu Long Nữ trong "Thần điêu hiệp lữ". Sau hơn 20 năm hoạt động, cô vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-diec-phi-dien-o-binh-dan-mat-moc-van-khien-nguoi-oi-dien-kho-roi-mat-766518.html