Trương Lăng Hách bị đồn thu phí chụp ảnh cùng, sự thật là gì?

Sao quốc tế 17/08/2026 20:20

Mạng xã hội những ngày qua xôn xao trước thông tin một bức ảnh chụp riêng cùng Trương Lăng Hách được rao bán với giá lên tới 95.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 368 triệu đồng. Con số này nhanh chóng gây tranh cãi, đặc biệt trong cộng đồng người hâm mộ.

Mạng xã hội những ngày qua xôn xao trước thông tin một bức ảnh chụp riêng cùng Trương Lăng Hách được rao bán với giá lên tới 95.000 NDT, tương đương khoảng 368 triệu đồng. Mức giá này nhanh chóng gây tranh luận, đặc biệt trong cộng đồng người hâm mộ nam diễn viên.

Theo thông tin lan truyền, một người tự nhận là “người trong ngành” cho biết chi phí để chụp ảnh cùng Trương Lăng Hách hiện đã tăng lên 95.000 NDT. Trước thời điểm Trục ngọc lên sóng, con số được nhắc đến là khoảng 40.000 NDT, tương đương 155 triệu đồng.

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Tuy nhiên, những mức giá trên được cho là do bên thứ ba hoặc người trung gian đưa ra, không phải bảng giá chính thức từ phía Trương Lăng Hách hay công ty quản lý. Đáng chú ý, ê-kíp của nam diễn viên được cho là chưa từng tổ chức chương trình chụp ảnh có trả phí với người hâm mộ.

Điều này đồng nghĩa các giao dịch được quảng cáo trên mạng không thể mặc nhiên xem là hoạt động chính thức của nghệ sĩ. Trong trường hợp người hâm mộ bỏ ra số tiền lớn để mua cơ hội chụp ảnh, khoản tiền này cũng chưa chắc đến tay Trương Lăng Hách. Người hưởng lợi có thể là những cá nhân đứng ra môi giới và tự đặt mức giá.

Trước những thông tin gây tranh cãi, phía đại diện Trương Lăng Hách được cho là nhiều lần khẳng định không có quy định chính thức về việc bán ảnh hoặc thu phí để chụp ảnh cùng nam diễn viên. Ê-kíp cũng theo dõi các nội dung sai lệch, thông tin có dấu hiệu bôi nhọ hoặc xâm phạm quyền lợi của nghệ sĩ và có thể sử dụng biện pháp pháp lý khi cần thiết.

Trong khi đó, những hình ảnh Trương Lăng Hách gặp gỡ người hâm mộ ngoài đời lại cho thấy một khía cạnh khác. Nam diễn viên nhiều lần được fan ghi lại khoảnh khắc thân thiện, sẵn sàng giao lưu và chụp ảnh khi có điều kiện phù hợp tại các sự kiện, sân bay hoặc nơi công cộng.

Trương Lăng Hách bị đồn thu phí chụp ảnh cùng, sự thật là gì? - Ảnh 2

Sự đối lập giữa hình ảnh thân thiện này và thông tin về mức phí 95.000 NDT càng khiến câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm. Một bên là mức giá được đưa ra bởi người trung gian, trong khi bên còn lại là những lần nam diễn viên giao lưu với người hâm mộ mà không có thông tin cho thấy anh thu phí.

Vì vậy, khi chưa có xác nhận chính thức từ Trương Lăng Hách hoặc công ty quản lý, những bảng giá được lan truyền trên mạng vẫn cần được xem là thông tin chưa kiểm chứng. Người hâm mộ cũng nên thận trọng trước các lời mời chụp ảnh có mức phí bất thường, đặc biệt không nên chuyển tiền cho cá nhân hoặc bên trung gian chỉ dựa trên quảng cáo trực tuyến.

Thay vì chạy theo những giao dịch không rõ nguồn gốc, người hâm mộ có thể ưu tiên các hoạt động và kênh chính thức của Trương Lăng Hách để tránh nguy cơ bị lừa đảo hoặc mất tiền.

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