Sau 5 năm rời showbiz, cuộc sống của Trịnh Sảng ở Mỹ ra sao?

Trước khi vướng hàng loạt bê bối, Trịnh Sảng từng là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Cô gây chú ý từ năm 2009 với Cùng ngắm mưa sao băng, sau đó tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim được quan tâm như Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hạ chí chưa tới và Cổ kiếm kỳ đàm.

Theo truyền thông Trung Quốc, Trịnh Sảng gần đây được bắt gặp tại một sân bay ở Mỹ. Nữ diễn viên xuất hiện với trang phục giản dị, tự kéo hành lý và không có trợ lý đi cùng. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng thời khiến một số tài khoản mạng xã hội đưa ra nhận định về cuộc sống hiện tại của cô sau 5 năm rời ngành giải trí .

Ở thời kỳ đỉnh cao, Trịnh Sảng sở hữu lượng người hâm mộ lớn, thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh, chương trình truyền hình và các hợp đồng quảng cáo. Thu nhập của nữ diễn viên từng gây tranh luận khi cơ quan chức năng Trung Quốc xác định cô nhận 156 triệu NDT cho dự án Thiện nữ u hồn, tương đương hơn 2 triệu NDT cho mỗi ngày làm việc.

Sự nghiệp của Trịnh Sảng bước sang trang khác vào năm 2021 khi cô vướng tranh cãi liên quan đến việc nhờ người mang thai hộ tại Mỹ và những mâu thuẫn với bạn trai cũ Trương Hằng. Tháng 8 cùng năm, cơ quan thuế Trung Quốc xác định nữ diễn viên không kê khai khoản thu nhập cá nhân 191 triệu NDT, đồng thời trốn và nộp thiếu tổng cộng hơn 71 triệu NDT. Cô bị truy thu thuế, tính tiền chậm nộp và xử phạt với tổng số tiền lên tới 299 triệu NDT.

Sau đó, Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc yêu cầu các đơn vị không mời Trịnh Sảng tham gia sản xuất chương trình và dừng phát sóng những chương trình có sự xuất hiện của cô. Các tác phẩm chưa phát hành có nữ diễn viên tham gia, trong đó có Thiện nữ u hồn, cũng chịu ảnh hưởng.

Từ đây, Trịnh Sảng gần như biến mất khỏi showbiz Trung Quốc và chuyển sang sinh sống tại Mỹ. Cuộc sống cũng như tình hình tài chính của cô tiếp tục được truyền thông quan tâm.

Năm 2024, trong một vụ tranh chấp hợp đồng với công ty sản xuất phim, Trịnh Sảng được yêu cầu hoàn trả 30,5 triệu NDT phí dịch vụ và bồi thường 60 triệu NDT thiệt hại. Theo văn bản thi hành án được truyền thông Trung Quốc đăng tải, tòa án từng áp dụng nhiều biện pháp xác minh nhưng chưa tìm thấy tài sản đủ điều kiện để tiếp tục thi hành án. Quá trình thi hành vì vậy được tạm kết thúc, song nghĩa vụ của Trịnh Sảng vẫn còn nếu tài sản được phát hiện trong tương lai.

Trong bối cảnh đó, những hình ảnh mới nhất tại Mỹ tiếp tục khiến cuộc sống hiện tại của Trịnh Sảng trở thành chủ đề được quan tâm. Tuy nhiên, việc cô tự kéo hành lý hay không có trợ lý đi cùng không đủ để khẳng định nữ diễn viên đang gặp khó khăn về tài chính. Những nhận định trên mạng xã hội hiện chủ yếu là suy đoán và chưa có xác nhận từ phía Trịnh Sảng.