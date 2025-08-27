Tiết lộ tình trạng hiện tại của Trịnh Sảng: Bất ổn tâm lý, nghi vấn được đại gia bao nuôi

Đáng chú ý, trong tin nhắn trao đổi với nhân viên bị rò rỉ, Trịnh Sảng cho biết cô hiện tại không tiện xuất hiện trước ống kính vì tình trạng sức khỏe không tốt, thần sắc kém. Trịnh Sảng còn khẳng định nếu cô lộ mặt chắc chắn sẽ bị dân tình đàm tiếu, đánh giá tiêu cực.

Vừa qua, Trịnh Sảng đã lặng lẽ đón sinh nhật tuổi 34. Cô cập nhật 9 bài đăng về cuộc sống của mình trên trang cá nhân, nhưng không lần nào để lộ mặt. Trong showbiz, chỉ có duy nhất đạo diễn Trần Gia Thượng là còn giữ liên lạc và chúc mừng sinh nhật Trịnh Sảng. Trần Gia Thượng từng hợp tác với Trịnh Sảng trong Họa Bích - tác phẩm giúp cô giành được giải Diễn viên mới xuất sắc nhất của Kim Tượng.

Ngoài ra, Trịnh Sảng cũng nói rằng cô thường xuyên phải dùng thuốc giảm đau vì bị đau lưng nghiêm trọng, không thể đi lại và còn phải uống nhiều loại thuốc khác. Theo cư dân mạng xứ tỷ dân, việc Trịnh Sảng dùng thuốc triền miên là 1 tín hiệu nguy hiểm, cho thấy sức khỏe xuống cấp nhanh chóng của cô. Nhiều người nghi vấn Trịnh Sảng lạm dụng thuốc kê toa, thậm chí đã sa ngã vào con đường nghiện ngập sau khi làm "sugar baby" của đại gia lừa đảo ở Mỹ.

Giữa tháng 11/2024, Trịnh Sảng bắt đầu có những động thái cho thấy cô đang sống bất ổn tại Mỹ. Nữ diễn viên liên tục đăng tải dòng trạng thái kêu cứu, bày tỏ sự chán nản, cô đơn và bế tắc trong cuộc sống. Trước đó, cô cũng than thở về việc gặp khó khăn tài chính vì không có nguồn thu, phải đền bù nhiều hợp đồng.

Đến tháng 3 năm nay, TikToker Phú Nhị Đại Aka bất ngờ công khai tố cáo cha anh ngoại tình với Trịnh Sảng, cuỗm hàng chục tỷ đồng sang Mỹ để bao nuôi nữ diễn viên.

Trong bài đăng của Phú Nhị Đại Aka, anh thừa nhận rất thương mẹ và phẫn uất trước hành động của cha. Những chia sẻ của hot TikToker đã thu hút lượng bình luận lớn từ cộng đồng mạng.

Theo nguồn tin của Phú Nhị Đại Aka, Trịnh Sảng bắt đầu có mối quan hệ với cha anh, doanh nhân Diệp Diên Vỹ, từ năm 2024. Nữ diễn viên hết thời được cho là chấp nhận làm người tình của đại gia đáng tuổi bố mình vì khó khăn tài chính.

Ngay khi có những thông tin này, Trịnh Sảng đã lên tiếng phản bác. Cô phủ nhận việc làm “bồ nhí” của đại gia, sinh con cho người này.

Nữ diễn viên còn đăng tải hình ảnh mới để chứng minh cô không mang thai hay sinh nở như những lời đồn đoán. Kể từ thời điểm đó, Trịnh Sảng cũng biến mất khỏi mạng xã hội, lui về “ở ẩn”.

Đây không phải là lần đầu Trịnh Sảng vướng tin đồn được đại gia bao nuôi. Tháng 2/2024, cô từng phản hồi: “Tôi khẳng định bản thân sống độc lập, không trở thành tình nhân của ai cả. Tôi không hiểu tại sao mình lại bị đồn thổi như thế. Tôi không biết mình đã đắc tội với ai”.