Sập dầm mái nhà, một công nhân tử vong thương tâm

Đời sống 08/12/2025 16:19

Trong lúc sửa chữa ngôi nhà trên đường Phù Đổng Thiên Vương (phường Lâm Viên – Đà Lạt), một phần mái nhà đổ sập khiến một công nhân tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 8/12, một công nhân thi công sửa chữa nhà trên đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt ( Lâm Đồng) đã tử vong khi dầm mái nhà bằng bê tông bất ngờ đổ sập, đè trúng.

Sập dầm mái nhà, một công nhân tử vong thương tâm - Ảnh 1
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ sập tường, đưa nạn nhân ra ngoài - Ảnh: Báo Dân trí

Vào khoảng 13h30 cùng ngày, khi nhóm công nhân đang làm việc thì bị dầm mái nhà bằng bê tông đổ sập, khiến một công nhân đang làm việc phía dưới mắc kẹt.

Những người có mặt tại hiện trường cùng người dân xung quanh đã hô hoán, tìm cách bới đống đổ nát để đưa nạn nhân ra ngoài, đồng thời báo cơ quan chức năng hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ.

Sập dầm mái nhà, một công nhân tử vong thương tâm - Ảnh 2
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cùng chính quyền phường Lâm Viên - Đà Lạt nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, triển khai thiết bị chuyên dụng để tiếp cận, di dời các khối bê tông và tường gạch sập đổ.

Sau một thời gian nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã đưa được nạn nhân ra khỏi khu vực tường sập. Tuy nhiên, nạn nhân được xác định đã tử vong do bị chèn ép, thương tích quá nặng. Nạn nhân tử vong được xác định là N.X.H. (47 tuổi).

