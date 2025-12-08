Chơi ở công viên, bé gái 5 tuổi bị chó cắn gây thương tích nặng

Đời sống 08/12/2025 14:29

Một bé gái 4 tuổi ở xã Phước Hải (TPHCM) phải khâu nhiều mũi vùng mặt sau khi bị chó tấn công ngay tại quảng trường địa phương

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 8/12, Công an xã Phước Hải, TP Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận thông tin do người dân trình báo, đang tiến hành xác minh làm rõ để truy tìm người chủ con chó cắn người, giải quyết vụ việc theo quy định.

Cùng ngày, anh T.V.L (SN 1991) đăng tải thông tin, hình ảnh lên mạng xã hội về việc con gái anh tên T.H.L.Đ (SN 2021) đang điều trị vết thương nặng vùng mặt, nguyên nhân là bị chó cắn khi đang chơi trong công viên ở TP Hồ Chí Minh khiến nhiều người xôn xao. Hiện cháu T.H.L.Đ đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh.

Chơi ở công viên, bé gái 5 tuổi bị chó cắn gây thương tích nặng - Ảnh 1
Bé T.H.L.Đ với các vết thương nặng trên mặt sau khi bị chó cắn - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Anh T.V.L kể lại, vào tối 7/12, anh đưa con gái đến quảng trường công viên ven biển ở xã Phước Hải (TP Hồ Chí Minh), lúc này cũng có khá đông trẻ em và cháu Đ. tham gia vui đùa cùng các bạn. Bất ngờ một con chó màu vàng - trắng từ trong bụi nhảy ra vồ cắn cháu Đ.

Sự cố làm cháu Đ. hoảng loạn, bị thương nặng ở vùng mặt, té gãy răng nên gia đình đã nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (phường Tam Long, TP Hồ Chí Minh) để cấp cứu, điều trị.

Chơi ở công viên, bé gái 5 tuổi bị chó cắn gây thương tích nặng - Ảnh 2
Hình ảnh con chó được người dân chụp lại - Ảnh: B báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sau khi xử lý, khâu vết thương trên mặt, các bác sĩ đề nghị chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Nhiệt Đới để tiêm phòng cho cháu Đ., nên gia đình đã lập tức di chuyển đến trung tâm TP Hồ Chí Minh ngay trong đêm. Sau khi điều trị tại Bệnh viện Nhiệt Đới, gia đình lại tiếp tục đưa cháu sang Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị phần mắt, do bị móng vuốt của chó cào rách, tổn thương phần mí mắt.

Theo anh L., sau khi vụ việc xảy ra, gia đình đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng, nhưng hiện nay vẫn chưa có thông tin tìm được chủ của con chó. Một số người cho rằng, trước đây, con chó này cũng từng cắn bị thương người khác, nhưng chưa tìm thấy chủ để xử lý.

