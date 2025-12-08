Thông tin bất ngờ về vụ việc 2 cháu nhỏ bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu

Đời sống 08/12/2025 11:55

Liên quan đến vụ việc 2 cháu nhỏ bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu ở xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk gây xôn xao dư luận những ngày qua, gia đình cho biết trước đó đã có đơn trình báo.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, một người thân bên ngoại 2 cháu H.H.N.N. (SN 2014) và H.L.N.N. (SN 2017) cho biết 2 cháu đã bị cha hành hạ từ lâu.

Trước tình hình này, ngày 10/10/2023, 1 người thân của 2 cháu đã làm đơn trình báo khẩn cấp gửi UBND xã Ea Tiêu (cũ) – nay là xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk.

Trong đơn, người này thông tin chị H.T.N. kết hôn với ông N.T.Đ. và có 2 con là H.H.N.N. và H.L.N.N. Năm 2019, chị H.T.N. không may bị tai nạn giao thông qua đời. Khoảng 10 ngày sau, ông Đ. đến chở 2 con đi rồi biệt tích. Gia đình bên ngoại đã nhiều lần tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đến ngày 4/10/2023, gia đình bên ngoại nhận được tin báo 2 cháu đang bị cha nhốt trong 1 phòng ở xã Ea Tiêu, suốt thời gian dài không thấy ánh sáng.

"Lúc đó, gia đình tôi làm đơn trình báo và đề nghị khẩn trương cứu 2 cháu. Tuy nhiên, do không có bằng chứng nên cơ quan chức năng không có cơ sở để xử lý" - người thân của 2 cháu kể lại.

Thông tin bất ngờ về vụ việc 2 cháu nhỏ bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu - Ảnh 1
Sau 6 năm kể từ khi mẹ mất, 2 cháu nhỏ được tổ chức sinh nhật lần đầu tiên - Ảnh: Báo Người Lao Động

Một lãnh đạo UBND xã Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận địa phương có nghe gia đình kể rằng trước đó họ đã làm đơn trình báo, nhờ chính quyền. Tuy nhiên, thời điểm đó là xã Ea Tiêu (cũ), nên hiện xã Ea Ktur chưa xác định được.

"Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur đã chỉ đạo Công an xã khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định" – vị này thông tin.

Liên quan đến vụ việc, người thân 2 cháu cho biết thêm sau khi được giải cứu, đưa về chăm sóc, sức khỏe và tinh thần của các cháu đã khá hơn. Tuy nhiên, cháu H.H.N.N. vẫn còn biểu hiện ngơ ngác, không linh hoạt như những đứa trẻ bình thường.

Ngày 6/12, gia đình đưa 2 cháu đến bệnh viện để khám lại và được bác sĩ chẩn đoán cả 2 cháu đều bị hở van tim ba lá 1/4.

Thông tin bất ngờ về vụ việc 2 cháu nhỏ bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu - Ảnh 2
Hai bé gái đã được đến trường - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, khuya 30/11, trên mạng xã hội đăng tải các đoạn clip cho thấy 2 cháu gái bị xích, nhốt trong căn phòng đồ đạc lộn xộn, bẩn thỉu. Do bị xích chân nên cháu H.H.N.N. phải ăn uống và đi vệ sinh ngay trong phòng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xã Ea Ktur đã tổ chức giải cứu 2 cháu và bàn giao cho gia đình bên ngoại chăm sóc. Hai cháu sau đó đã được cho đi học lớp 1.

Làm việc với công an, ông N.T.Đ. cho rằng do hằng ngày phải đi làm nên ông đã nhốt, xích chân con trong phòng.

