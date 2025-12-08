Đau buồn vì chồng mất, người phụ nữ định nhảy sông tự tử cùng con

Đời sống 08/12/2025 12:41

Do khủng hoảng tinh thần sau khi chồng qua đời, người phụ nữ đã bế con 4 tuổi lên cầu Xi Măng (phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng) với ý định tự tử. Rất may, Tổ tuần tra Công an phường Bạch Đằng kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 0h15 ngày 8/12, Tổ Tuần tra của Công an phường Bạch Đằng trong khi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự đã phát hiện một phụ nữ và một trẻ em đứng trên lan can cầu Xi Măng (phường Bạch Đằng), bên cạnh có xe máy đổ nghiêng. Tay của người phụ nữ và cháu bé buộc bằng dây màu xanh.

Đau buồn vì chồng mất, người phụ nữ định nhảy sông tự tử cùng con - Ảnh 1
 Tổ công tác Công an phường Bạch Đằng kịp thời tiếp cận, cứu 2 mẹ con có ý định tự tử - Ảnh: Báo Bảo vệ pháp luật

Nhận thấy tính chất vụ việc nghiêm trọng, Tổ tuần tra đã nhanh chóng tiến đến, kịp thời giữ người phụ nữ và cháu bé lại. 

Sau khi được động viên, người phụ nữ cho biết tên là T.T.L. (26 tuổi, trú tại phường Bạch Đằng) cùng con là cháu N.P.B.A. (4 tuổi). 

Chồng chị L. mới mất cách đây khoảng 3 tháng. Biến cố này tác động lớn đến tâm lý khiến chị suy nghĩ tiêu cực, đi đến cầu Xi Măng để nhảy xuống sông tự tử.

Đau buồn vì chồng mất, người phụ nữ định nhảy sông tự tử cùng con - Ảnh 2
Tay mẹ con chị L. buộc dây màu xanh - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Bảo vệ pháp luật, sau khi được Tổ công tác động viên, thuyết phục ổn định lại tâm lý, chị T.T.L. đã nhận thức lại hành vi tiêu cực của bản thân và cam đoan không làm điều dại dột.

Ngay trong đêm, Công an phường Bạch Đằng đã liên hệ gia đình, thân nhân đến đón hai mẹ con chị L. về.

