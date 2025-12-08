Khẩn: Tìm mẹ trẻ bế con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích

Đời sống 08/12/2025 11:03

Người mẹ bế con sơ sinh rời nhà lúc 1 giờ 34 phút sáng rồi mất tích. Công an phát thông báo khẩn, tìm tung tích hai mẹ con.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 8/12, Công an xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị đã phát đi thông báo khẩn đề nghị người dân hỗ trợ tìm kiếm một phụ nữ bế con nhỏ chưa đầy một tháng tuổi rời nhà trong đêm rồi mất tích.

Theo cơ quan công an, rạng sáng 7/12, ông Phan Thanh Hiền (50 tuổi, trú thôn Nội Hải, xã Đông Trạch) trình báo việc con gái ông là Phan Thị Thùy Trang (SN 2004) bế theo con trai sơ sinh là cháu Nguyễn Hải Đăng (22 ngày tuổi), rời nhà lúc 1 giờ 34 phút và đến nay không liên lạc được.

Ông Hiền cho biết Trang rời nhà trong tình trạng sức khỏe bình thường. Khi đi, con gái ông mặc áo quần màu xám, không mang theo nhiều đồ đạc.

Khẩn: Tìm mẹ trẻ bế con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích - Ảnh 1
Công an xã Đông Trạch phát thông báo tìm người mẹ trẻ bế con mới sinh bỏ đi trong đêm - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đông Trạch đã triển khai rà soát khu vực dân cư, đồng thời thông báo rộng rãi để người dân và các đơn vị liên quan phối hợp tìm kiếm.

Công an xã Đông Trạch đề nghị nếu phát hiện hoặc có bất kỳ thông tin nào liên quan đến mẹ con chị Trang, người dân cần liên hệ ngay Công an xã Đông Trạch, SĐT: 02323.612.168, hoặc báo cho người nhà theo SĐT: 0976.304.155.

Cháy nhà ở Đà Nẵng, cụ ông 93 tuổi không kịp thoát được ra ngoài

Cháy nhà ở Đà Nẵng, cụ ông 93 tuổi không kịp thoát được ra ngoài

Sáng 8/12, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Linh, TP Đà Nẵng đã có báo cáo nhanh về vụ việc cháy nhà gây chết người ở xã Trà Linh.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ con con mất tích hai mẹ con mất tích tin moi

TIN MỚI NHẤT

Bạch Lộc bất ngờ bị vạ lây vì giải thưởng bị trao nhầm của Lưu Thi Thi

Bạch Lộc bất ngờ bị vạ lây vì giải thưởng bị trao nhầm của Lưu Thi Thi

Sao quốc tế 54 phút trước
Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai, 3 con giáp trong 3 ngày đầu tuần (8, 9, 10 tháng 12) được Lộc Trời cho, tình tài viên mãn, mọi điều hanh thông

Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai, 3 con giáp trong 3 ngày đầu tuần (8, 9, 10 tháng 12) được Lộc Trời cho, tình tài viên mãn, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Cháy nhà ở Đà Nẵng, cụ ông 93 tuổi không kịp thoát được ra ngoài

Cháy nhà ở Đà Nẵng, cụ ông 93 tuổi không kịp thoát được ra ngoài

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Bàng hoàng phát hiện thi thể phân hủy trong nhà vệ sinh chung cư ở TP.HCM

Bàng hoàng phát hiện thi thể phân hủy trong nhà vệ sinh chung cư ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Xót xa hình ảnh người cha chết lặng ngồi bên bờ sông suốt tuần ngóng tin con gái mất liên lạc ở Đắk Lắk

Xót xa hình ảnh người cha chết lặng ngồi bên bờ sông suốt tuần ngóng tin con gái mất liên lạc ở Đắk Lắk

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Xe tải tông xe đầu kéo trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Xe tải tông xe đầu kéo trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Thần Tài gõ chuông tài lộc sau ngày 9/12/2025, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Thần Tài gõ chuông tài lộc sau ngày 9/12/2025, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/12/2025, 3 con giáp vàng đeo đầy người, đổi đời Phú Quý, cuộc sống lên hương, không thiếu của ăn của để, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/12/2025, 3 con giáp vàng đeo đầy người, đổi đời Phú Quý, cuộc sống lên hương, không thiếu của ăn của để, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/12/2025: Vừa mở cửa đã bật tăng, vàng miếng SJC bán ra 154,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 8/12/2025: Vừa mở cửa đã bật tăng, vàng miếng SJC bán ra 154,5 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc sau ngày 8/12/2025

3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc sau ngày 8/12/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/12-9/12), 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/12-9/12), 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 8/12/2025, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 8/12/2025, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tìm thấy thi thể của bé trai 6 tuổi mất tích: Cháu bé bị chậm nói, bố mẹ đi làm ăn xa

Tìm thấy thi thể của bé trai 6 tuổi mất tích: Cháu bé bị chậm nói, bố mẹ đi làm ăn xa

Cháy nhà ở Đà Nẵng, cụ ông 93 tuổi không kịp thoát được ra ngoài

Cháy nhà ở Đà Nẵng, cụ ông 93 tuổi không kịp thoát được ra ngoài

Bàng hoàng phát hiện thi thể phân hủy trong nhà vệ sinh chung cư ở TP.HCM

Bàng hoàng phát hiện thi thể phân hủy trong nhà vệ sinh chung cư ở TP.HCM

Xót xa hình ảnh người cha chết lặng ngồi bên bờ sông suốt tuần ngóng tin con gái mất liên lạc ở Đắk Lắk

Xót xa hình ảnh người cha chết lặng ngồi bên bờ sông suốt tuần ngóng tin con gái mất liên lạc ở Đắk Lắk

Xe tải tông xe đầu kéo trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Xe tải tông xe đầu kéo trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 8/12/2025: Vừa mở cửa đã bật tăng, vàng miếng SJC bán ra 154,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 8/12/2025: Vừa mở cửa đã bật tăng, vàng miếng SJC bán ra 154,5 triệu đồng