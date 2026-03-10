Giá vàng hôm nay, ngày 10/3/2026: Biến động mạnh mẽ, vàng SJC tăng lên mức 185,5 triệu đồng/lượng

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 182,5 - 185,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/3. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin VOV , mở cửa phiên giao dịch sáng 10/3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 182,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 185,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 9/3. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Người Lao Động , khoảng 6 giờ ngày 10/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giảm mạnh sau giai đoạn tăng cao do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Sáng 10/3, giá vàng nhẫn SJC 1-5 chỉ niêm yết ở mức 182,2 – 185,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 182,5 - 185,5 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 6 giờ ngày 10/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 5.139 USD/ounce, giảm 61 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua (5.200 USD/ounce).

Đà giảm của giá vàng hôm nay chủ yếu xuất phát từ lo ngại ngày càng tăng về kịch bản lạm phát toàn cầu (lạm phát cao kết hợp tăng trưởng kinh tế trì trệ, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và lãi suất đi lên). Các nhà đầu tư chuyển hướng sang tài sản trú ẩn an toàn, đặc biệt khi chỉ số đô la Mỹ (DXY) tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong 3,5 tháng qua, tạo áp lực giảm giá lên vàng.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời các nhà phân tích cho biết sự lạc quan về việc giải quyết nhanh chóng xung đột tại Trung Đông đang suy giảm nhanh chóng. Các nhà đầu tư đang tính đến kịch bản cú sốc nguồn cung năng lượng sâu sắc và kéo dài hơn.

Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo chiến sự kéo dài tại Trung Đông sẽ tạo rủi ro lớn đối với thị trường và nền kinh tế toàn cầu, đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách chuẩn bị cho trạng thái mới.

Bà Georgieva nhấn mạnh nếu giá năng lượng tăng 10% và duy trì trong một năm, lạm phát toàn cầu có thể tăng thêm 40 điểm cơ bản, đồng thời làm chậm tăng trưởng kinh tế.

Trên các thị trường tài chính khác, đồng USD tiếp tục tăng giá, giá dầu thô đạt mức cao nhất trong gần 4 năm qua và giao dịch quanh 98 USD/thùng (sau khi gần chạm mức 120 USD trong đêm qua ). Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 4,2%, phản ánh kỳ vọng lãi suất duy trì cao để kiểm soát lạm phát.