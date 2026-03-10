Bắt nóng tài xế xe ôm gây rối trước cổng ga T3 Tân Sơn Nhất

Đời sống 10/03/2026 09:28

Chiều tối 9/3, Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp tài xế xe ôm Bùi Quang Hiếu (ở phường Bảy Hiền) về hành vi gây rối trật tự công cộng ngay trước cổng cổng số 2 nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo thông tin báo VOV, Bùi Quang Hiếu (sinh năm 1991, ngụ phường Bảy Hiền) bị bắt để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Công an phường Bảy Hiền (quận Tân Bình cũ) tiếp nhận thông tin về việc một tài xế xe ôm công nghệ có hành vi đập phá hành lý của hành khách, gây rối trật tự công cộng tại khu vực trước cổng nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Bắt nóng tài xế xe ôm gây rối trước cổng ga T3 Tân Sơn Nhất - Ảnh 1
Đối tượng Bùi Quang Hiếu (sinh năm 1991, ngụ phường Bảy Hiền) bị bắt. Ảnh: VOV. 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bảy Hiền đã khẩn trương rà soát, xác minh, mời người liên quan phối hợp làm việc, đồng thời truy tìm người có liên quan. Bùi Quang Hiếu sau đó được đưa về trụ sở công an để làm việc.

Theo thông tin VietNamNet, trước đó, khoảng 0h15 ngày 8/3, chị Đ.T.T. (SN 1987) sau khi xuống máy bay từ Hà Nội vào TPHCM đã ra khu vực cổng số 2 nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất để tìm xe về nhà.

Tại đây, chị T. hỏi giá xe của Hiếu nhưng nhận thấy tài xế có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên không thuê xe. Sau đó, chị di chuyển sang khu vực khác để chờ xe.

Cho rằng chị T. “gọi xe nhưng không đi”, Hiếu lớn tiếng chửi bới, kéo hành lý của chị ra giữa đường rồi đập phá. Sự việc chỉ dừng lại khi một số tài xế xe ôm công nghệ và người dân xung quanh chạy đến can ngăn.

Bắt nóng tài xế xe ôm gây rối trước cổng ga T3 Tân Sơn Nhất - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: VOV. 

Theo cơ quan công an, hành vi của Hiếu đã gây mất trật tự công cộng tại khu vực đông người, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực cửa ngõ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, gây bức xúc trong dư luận.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần kiềm chế, ứng xử văn minh trong các mối quan hệ xã hội, đặc biệt tại các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người. Mọi hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm phạm tài sản hoặc đe dọa an toàn của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Diễn biến MỚI vụ nữ hành khách bị đập phá đồ trước nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Diễn biến MỚI vụ nữ hành khách bị đập phá đồ trước nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Ngày 8/3, Công an phường Bảy Hiền (TP.HCM) đã triệu tập nam thanh niên dọa đánh, đập phá đồ đạc của nữ hành khách tại cửa ra nhà ga T3 Tân Sơn Nhất. Hiện công an đang tìm người phụ nữ để củng cố hồ sơ xử lý nam thanh niên.

Xem thêm
Từ khóa:   tài xế xe ôm gây rối cổng ga T3 Tân Sơn Nhất tin mới

TIN MỚI NHẤT

Ô tô con đang di chuyển trên đường bất ngờ tông trúng chiếc xe 3 bánh khiến 1 người tử vong và 12 người bị thương

Ô tô con đang di chuyển trên đường bất ngờ tông trúng chiếc xe 3 bánh khiến 1 người tử vong và 12 người bị thương

Video 11 phút trước
Từ nay 13/3 đến 31/3, 3 con giáp được Thần Tài phát lộc, đại Phú đại Quý, phất lên như vũ bão, dư tiền mua nhà sắm xe

Từ nay 13/3 đến 31/3, 3 con giáp được Thần Tài phát lộc, đại Phú đại Quý, phất lên như vũ bão, dư tiền mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/13-12/3), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/13-12/3), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Bạn sẽ hối tiếc nếu không biết 5 công dụng "thần kỳ" này của lá trầu không sớm hơn

Bạn sẽ hối tiếc nếu không biết 5 công dụng "thần kỳ" này của lá trầu không sớm hơn

Sống khỏe 35 phút trước
Bí quyết làm món bơ già dừa non ngon đúng điệu: Béo bùi, ngọt thơm, ăn là "ghiền"

Bí quyết làm món bơ già dừa non ngon đúng điệu: Béo bùi, ngọt thơm, ăn là "ghiền"

Món ngon mỗi ngày 44 phút trước
Cảnh báo chiêu trò lập Facebook giả mạo "bạn thân" để lừa đảo tiền

Cảnh báo chiêu trò lập Facebook giả mạo "bạn thân" để lừa đảo tiền

Xã hội 56 phút trước
Top 3 con giáp may mắn nhất ngày mai 11/3, gặp thời hoàng kim, tiền vào như nước, sự nghiệp lên hương, làm ăn thắng đậm

Top 3 con giáp may mắn nhất ngày mai 11/3, gặp thời hoàng kim, tiền vào như nước, sự nghiệp lên hương, làm ăn thắng đậm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 10/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 10/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Nửa cuối tháng 3/2026, 3 con giáp vượng đường Tài Lộc, thoát kiếp nợ nần, tha hồ hưởng hết phúc phần, Thần Tài tặng cả núi vàng

Nửa cuối tháng 3/2026, 3 con giáp vượng đường Tài Lộc, thoát kiếp nợ nần, tha hồ hưởng hết phúc phần, Thần Tài tặng cả núi vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân sau ngày 10/3/2026

3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân sau ngày 10/3/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người đàn ông kéo lê cô gái trên đường ở Hải Phòng khiến nạn nhân bị thương ở mũi và hàm

Danh tính người đàn ông kéo lê cô gái trên đường ở Hải Phòng khiến nạn nhân bị thương ở mũi và hàm

Diễn biến MỚI vụ nữ hành khách bị đập phá đồ trước nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Diễn biến MỚI vụ nữ hành khách bị đập phá đồ trước nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

NÓNG: Giá dầu vượt 30.000 đồng/lít, vé tàu xe đồng loạt tăng mạnh

NÓNG: Giá dầu vượt 30.000 đồng/lít, vé tàu xe đồng loạt tăng mạnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 10/3/2026: Biến động mạnh mẽ, vàng SJC tăng lên mức 185,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 10/3/2026: Biến động mạnh mẽ, vàng SJC tăng lên mức 185,5 triệu đồng/lượng

Diễn biến MỚI vụ nữ hành khách bị đập phá đồ trước nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Diễn biến MỚI vụ nữ hành khách bị đập phá đồ trước nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Danh tính kẻ cầm đầu giả mạo công ty xổ số, trang web mua bán lừa hơn 2.300 tỷ đồng

Danh tính kẻ cầm đầu giả mạo công ty xổ số, trang web mua bán lừa hơn 2.300 tỷ đồng

NÓNG: Giá dầu vượt 30.000 đồng/lít, vé tàu xe đồng loạt tăng mạnh

NÓNG: Giá dầu vượt 30.000 đồng/lít, vé tàu xe đồng loạt tăng mạnh

Danh tính người đàn ông kéo lê cô gái trên đường ở Hải Phòng khiến nạn nhân bị thương ở mũi và hàm

Danh tính người đàn ông kéo lê cô gái trên đường ở Hải Phòng khiến nạn nhân bị thương ở mũi và hàm

Thông tin MỚI vụ hai cô gái bị hành hung vì mâu thuẫn gửi xe 20.000 đồng

Thông tin MỚI vụ hai cô gái bị hành hung vì mâu thuẫn gửi xe 20.000 đồng