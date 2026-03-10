Bắt nóng tài xế xe ôm gây rối trước cổng ga T3 Tân Sơn Nhất

Chiều tối 9/3, Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp tài xế xe ôm Bùi Quang Hiếu (ở phường Bảy Hiền) về hành vi gây rối trật tự công cộng ngay trước cổng cổng số 2 nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo thông tin báo VOV, Bùi Quang Hiếu (sinh năm 1991, ngụ phường Bảy Hiền) bị bắt để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Công an phường Bảy Hiền (quận Tân Bình cũ) tiếp nhận thông tin về việc một tài xế xe ôm công nghệ có hành vi đập phá hành lý của hành khách, gây rối trật tự công cộng tại khu vực trước cổng nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đối tượng Bùi Quang Hiếu (sinh năm 1991, ngụ phường Bảy Hiền) bị bắt. Ảnh: VOV.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bảy Hiền đã khẩn trương rà soát, xác minh, mời người liên quan phối hợp làm việc, đồng thời truy tìm người có liên quan. Bùi Quang Hiếu sau đó được đưa về trụ sở công an để làm việc.

Theo thông tin VietNamNet, trước đó, khoảng 0h15 ngày 8/3, chị Đ.T.T. (SN 1987) sau khi xuống máy bay từ Hà Nội vào TPHCM đã ra khu vực cổng số 2 nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất để tìm xe về nhà.

Tại đây, chị T. hỏi giá xe của Hiếu nhưng nhận thấy tài xế có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên không thuê xe. Sau đó, chị di chuyển sang khu vực khác để chờ xe.

Cho rằng chị T. “gọi xe nhưng không đi”, Hiếu lớn tiếng chửi bới, kéo hành lý của chị ra giữa đường rồi đập phá. Sự việc chỉ dừng lại khi một số tài xế xe ôm công nghệ và người dân xung quanh chạy đến can ngăn.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: VOV.

Theo cơ quan công an, hành vi của Hiếu đã gây mất trật tự công cộng tại khu vực đông người, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực cửa ngõ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, gây bức xúc trong dư luận.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần kiềm chế, ứng xử văn minh trong các mối quan hệ xã hội, đặc biệt tại các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người. Mọi hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm phạm tài sản hoặc đe dọa an toàn của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

