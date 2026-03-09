NÓNG: Giá dầu vượt 30.000 đồng/lít, vé tàu xe đồng loạt tăng mạnh

Đời sống 09/03/2026 15:08

Theo khảo sát của phóng viên vào sáng 9/3, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách đã phát thông báo điều chỉnh giá cước để thích ứng với biến động của giá xăng dầu.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt, từ ngày 8/3, đơn vị này tăng 10% giá vé hành khách và 15% cước vận chuyển hàng hóa so với trước.

Lý do được đưa ra là giá nhiên liệu trên thị trường biến động mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí hoạt động. Theo dữ liệu từ Petrolimex, tại thời điểm 15h ngày 7/3, giá dầu diesel ở mức 30.230 đồng/lít, tăng 31,26% so với ngày 5/3 và tăng 56,88% so với ngày 26/2.

Theo ngành đường sắt, việc điều chỉnh giá nhằm chia sẻ áp lực chi phí nhiên liệu, đồng thời vẫn đảm bảo các tiêu chí về an toàn, đúng giờ và chất lượng phục vụ.

Không chỉ vận tải đường sắt, nhiều đơn vị vận tải hành khách liên tỉnh từ TPHCM đi miền Trung và Tây Nguyên cũng đã thông báo tăng giá.

Trong đó, nhà xe Ngọc Thương (tuyến TPHCM - Bình Định) áp dụng mức 320.000 đồng/vé, tăng 20.000 đồng so với trước. Nhà xe Hải Luân (tuyến Đắk Lắk đi TPHCM, Cần Thơ) tăng 50.000 đồng mỗi vé.

Nhà xe Phương Hồng Lĩnh cũng tăng khoảng 20% giá vé so với trước kỳ điều chỉnh.

Tương tự, nhà xe Cô Hai (tuyến TPHCM, Đồng Nai đi Gia Lai) áp dụng giá vé giường nằm 300.000 - 310.000 đồng, trong khi dòng limousine giữ mức 360.000 đồng/vé.

Dù nhiều nhà xe đã cập nhật giá mới trên mạng xã hội, đại diện các bến xe lớn tại TPHCM cho biết chưa nhận được văn bản kê khai chính thức.

NÓNG: Giá dầu vượt 30.000 đồng/lít, vé tàu xe đồng loạt tăng mạnh - Ảnh 1
Ngành đường sắt tăng giá vé 10% do tác động từ giá nguyên liệu - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bến xe Miền Tây, cho biết hai ngày qua chưa ghi nhận doanh nghiệp vận tải nào tại bến đề nghị tăng giá vé. Theo ông Tiến, do giá nhiên liệu mới tăng, doanh nghiệp có thể chưa kịp hoàn tất thủ tục và cần thêm vài ngày để theo dõi xu hướng.

Trong khi đó, đại diện Bến xe Miền Đông dự báo các doanh nghiệp sẽ đồng loạt điều chỉnh giá trong tuần này sau khi hoàn tất thủ tục với cơ quan chức năng.

Theo ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TPHCM, giá nhiên liệu tăng mạnh những ngày qua đang đặt nhiều doanh nghiệp vận tải vào thế khó.

Do bị ràng buộc bởi các hợp đồng dài hạn, nhiều doanh nghiệp chưa thể điều chỉnh giá cước ngay mà phải chấp nhận bù lỗ để duy trì cam kết, đồng thời đàm phán với đối tác nhằm chia sẻ chi phí.

Trong khi nhiên liệu chiếm khoảng 30% - 40% chi phí vận tải, biến động giá xăng dầu đang làm thu hẹp biên lợi nhuận của ngành logistics. Với các đơn vị sở hữu đội xe lớn, chi phí có thể tăng thêm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, buộc doanh nghiệp cân nhắc giữa việc tăng giá cước hoặc chấp nhận giảm lợi nhuận để giữ khách hàng.

Theo các doanh nghiệp trong ngành, nếu giá nhiên liệu tiếp tục duy trì ở mức cao, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể phải thu hẹp hoạt động hoặc tạm dừng khai thác một số tuyến vận tải, ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng hóa.

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