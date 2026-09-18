NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 18/09/2026 11:24

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi toàn quốc 3 lô mỹ phẩm do công thức không đúng hồ sơ công bố, trong đó một sản phẩm có nhãn dễ khiến người dùng hiểu nhầm là thuốc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 18/9 cho biết đã có quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Yara Professional Protein Shake - Hộp 1 chai 200ml. Trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố: 305936/26/CBMP-QLD, Số lô: BFA17Q1C3, Ngày sản xuất: 17/1/2026, hạn dùng 16/1/2029.

Đây là loại mỹ phẩm chăm sóc và xịt dưỡng tóc chuyên nghiệp. Sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc, do Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại đào tạo K&N (TPHCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. 

Trước đó, cơ quan chức năng lấy mẫu sản phẩm ngay tại công ty K&N để kiểm nghiệm, kết quả mẫu thử chứa Propylparaben (chất bảo quản) không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận.

Theo văn bản báo cáo của nhà sản xuất, công thức gốc của sản phẩm có Propylparaben nhưng không được kê khai trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Với lý do mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố, Cục Quản lý Dược cũng thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục cấp đối với sản phẩm Yara Professional Protein Shake.

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ VietNamNet, Cục Quản lý Dược cũng ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 2 lô sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Muse Medical (TPHCM) phân phối. Lý do là mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố; Nhãn sản phẩm mỹ phẩm sử dụng cụm từ gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng sản phẩm đó là thuốc.

Cụ thể, 2 loại mỹ phẩm gồm: Recovery Cell Cream, loại tuýp 50g, số tiếp nhận 157141/21/CBMP -QLD. Đây là một sản phẩm mỹ phẩm dưỡng da chăm sóc chuyên sâu, sản xuất tại Hàn Quốc. Số lô bị thu hồi là QL148, 20270528. 

Loại thứ 2 là Cell Solution Snowflackes Cell (là sản phẩm mỹ phẩm dưỡng da) thuộc nhãn hàng Peptric, số tiếp nhận 290021/25/ CBMP-QLD, cấp ngày 11/9/2025, do Công ty Bio-FD&C Co., Ltd. (Hàn Quốc) sản xuất. Lô bị thu hồi là J224, 2028.03.16.

Cơ quan chức năng cũng thu hồi số tiếp nhận đã cấp cho sản phẩm Cell Solution Snowflackes Cell do Công ty TNHH Muse Medical đưa ra thị trường với lý do mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Cùng với quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm, Cục Quản lý Dược cũng tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại đào tạo K&N, Công ty TNHH Muse Medical trong thời gian 6 tháng.

Khi hết thời hạn này, trường hợp công ty đã khắc phục đầy đủ các vi phạm và có báo cáo, Cục Quản lý Dược sẽ xem xét, tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm do công ty đứng tên công bố theo quy định.

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