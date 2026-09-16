Ngày 16/9, ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Vân Tụ (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nữ công nhân tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 16/9, lãnh đạo UBND xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn trong khuôn viên một nhà máy may khiến nữ công nhân tử vong. Vào khoảng 11h ngày 15/9, xe tải chở hàng đến Công ty TNHH May T.L. (xã Vân Tụ). Khi di chuyển trên tuyến đường nội bộ của công ty, tài xế cho xe lùi.

Lúc này, nữ công nhân đang đi bộ phía sau xe tải. Trong quá trình lùi, xe tải tông trúng người phụ nữ khiến nạn nhân ngã xuống đường và bị bánh xe cán qua. Nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị H. (47 tuổi, trú xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An).

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VietNamNet, chính quyền địa phương, gia đình bà H. có hoàn cảnh khó khăn. Chồng bà từng bị tai nạn lao động, bà H. là lao động chính và đang nuôi 3 người con.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

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