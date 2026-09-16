Giá vàng hôm nay, ngày 16/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới 10 triệu đồng/lượng

Đời sống 16/09/2026 09:33

Hôm nay, ngày 16/9/2026 giá vàng biến động nhẹ khi chờ đợi thông tin lãi suất từ Mỹ. Giá vàng trong nước duy trì mức đắt đỏ, cao hơn 10 triệu đồng mỗi lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ACB tăng giá vàng miếng SJC mỗi lượng 300.000 đồng, mua vào 142,8 triệu đồng, bán ra 145,3 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 143,3 triệu đồng, bán ra 144,8 triệu đồng. Công ty SJC giữ nguyên giá vàng ở mức 142,3 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 145,3 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn 4 số 9 trên thị trường cũng không biến động, Công ty Phú Quý mua vào 142,3 triệu đồng, bán ra 145,7 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 141,8 triệu đồng, bán ra 144,9 triệu đồng… Giá vàng trong nước cao hơn thế giới ở mức 10 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 16/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới 10 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước cao hơn thế giới ở mức 10 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin VietNamNet, giá vàng thế giới sáng 16/9 tiếp tục chịu áp lực khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Khoảng 7h sáng 16/9 (giờ Việt Nam), theo bảng giá Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.280,8 USD/ounce (mua vào) và 4.282,8 USD/ounce (bán ra). So với phiên trước, vàng giảm 12,1 USD/ounce, tương đương 0,28%.

Trong phiên, giá kim loại quý biến động khá mạnh. Biểu đồ Kitco cho thấy vàng có lúc lên khoảng 4.356 USD/ounce, sau đó lao dốc, chạm vùng thấp nhất khoảng 4.253 USD/ounce. Cuối phiên, giá phục hồi nhưng vẫn chưa lấy lại vùng 4.300 USD/ounce.

Áp lực đối với vàng chủ yếu đến từ đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng cao. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm trong phiên 15/9 có lúc vượt 5%, lên vùng cao nhất kể từ năm 2007. Giá dầu tăng mạnh cũng làm gia tăng lo ngại lạm phát và kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất.

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