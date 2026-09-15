Cúc Tịnh Y 'gây sốt' với màn một tay đu dây qua 10 tầng khiến khán giả trầm trồ

Sao quốc tế 15/09/2026 16:22

Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc hậu trường của Cúc Tịnh Y bất ngờ leo thẳng lên top hot search trên MXH xứ Trung.

Một đoạn clip hậu trường ghi lại cảnh Cúc Tịnh Y thực hiện pha hành động mạo hiểm bất ngờ leo thẳng lên top tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc. Video nhanh chóng thu hút lượng lớn lượt xem cùng hàng loạt bình luận khi nữ diễn viên xuất hiện trong một cảnh quay nghẹt thở: chỉ dùng một tay bám vào dây cáp và thả người từ độ cao tương đương một tòa nhà 10 tầng.

Trong clip, Cúc Tịnh Y xuất hiện tại trường quay với tạo hình hiện đại, sang trọng, mang vẻ ngoài mong manh và khí chất tiểu thư. Tuy nhiên, hình ảnh này nhanh chóng bị phá vỡ khi cô bước vào thực hiện cảnh hành động. Nữ diễn viên được nhìn thấy bám một tay vào sợi dây cáp rồi thả người từ trên cao xuống.

Cúc Tịnh Y 'gây sốt' với màn một tay đu dây qua 10 tầng khiến khán giả trầm trồ - Ảnh 1

Điều khiến khán giả chú ý là sự dứt khoát của Cúc Tịnh Y trong suốt quá trình thực hiện. Cô không thể hiện vẻ hoảng sợ hay chần chừ mà hoàn thành động tác tương đối nhanh và gọn. Sự đối lập giữa diện mạo nữ tính, thanh thoát với màn hành động mạnh mẽ khiến khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi.

Sau khi đoạn clip lan truyền, nhiều khán giả bày tỏ bất ngờ trước sự lăn xả của nữ diễn viên. Cúc Tịnh Y vốn thường được biết đến với hình tượng xinh đẹp, chăm chút ngoại hình và phong cách có phần điệu đà. Vì vậy, việc cô trực tiếp thực hiện một cảnh quay có độ khó cao càng khiến người hâm mộ thích thú.

Một số bình luận ví von Cúc Tịnh Y có “giao diện cành vàng lá ngọc nhưng hệ điều hành siêu nhân”, đồng thời dành lời khen cho thần thái và sự gan dạ của cô. Không ít người cho rằng màn thể hiện này cho thấy nữ diễn viên đang nỗ lực thoát khỏi hình tượng quen thuộc để thử sức với những vai diễn đòi hỏi nhiều cảnh hành động hơn.

Cúc Tịnh Y 'gây sốt' với màn một tay đu dây qua 10 tầng khiến khán giả trầm trồ - Ảnh 2

Được biết, phân cảnh trên nằm trong bộ phim “Thế Giới Vạn Hoa”, dự án mới do Cúc Tịnh Y đảm nhận vai nữ chính. Tác phẩm thuộc thể loại vô hạn lưu kết hợp xuyên không, xoay quanh Tô Lục Hạ, một người thực thi nhiệm vụ của Hệ thống Vạn Hoa.

Sau khi mất một phần ký ức, Tô Lục Hạ phải liên tục xuyên qua nhiều thế giới, từ dân quốc, hiện đại đến tiên hiệp, tu chân, nhằm thay đổi những kết cục bi thảm và đối đầu với các nhân vật phản diện.

Với bối cảnh đa dạng, tạo hình biến hóa và nhiều cảnh hành động, “Thế Giới Vạn Hoa” được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh mới của Cúc Tịnh Y. Phim dự kiến ra mắt khán giả vào cuối năm 2026.

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Shanghai Siba Culture Media đã gửi đơn tố cáo Cúc Tịnh Y (32 tuổi) liên quan nghi vấn kê khai thu nhập không đầy đủ. Vụ việc hiện đã được cơ quan thuế Thượng Hải tiếp nhận xử lý.

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