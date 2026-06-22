Cúc Tịnh Y 'ghi điểm' với tạo hình cổ trang ấn tượng trong Thế Giới Vạn Hoa

Những hình ảnh mới từ dự án truyền hình Thế Giới Vạn Hoa đang nhận được sự quan tâm lớn của khán giả Hoa ngữ.

Những hình ảnh mới được hé lộ từ dự án cổ trang Thế Giới Vạn Hoa đang thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Trong loạt ảnh quảng bá, Cúc Tịnh Y gây ấn tượng với hàng loạt tạo hình được đầu tư công phu, mang đến nhiều màu sắc khác nhau và cho thấy sự chăm chút của ê-kíp dành cho phần hình ảnh. Xuất hiện trong phim, nữ diễn viên liên tục biến hóa với nhiều phong cách cổ trang đa dạng. Có lúc cô diện trang phục tông trắng nhẹ nhàng, toát lên vẻ thanh thoát và dịu dàng. Ở những tạo hình khác, Cúc Tịnh Y khoác lên mình các bộ cẩm y được thêu họa tiết tinh xảo, kết hợp cùng phụ kiện cầu kỳ, tạo nên hình ảnh sang trọng và nổi bật. Việc sử dụng nhiều gam màu như xanh lam, xanh lục hay đỏ giúp mỗi tạo hình mang dấu ấn riêng, tránh cảm giác lặp lại thường thấy ở không ít dự án cổ trang.

Sự đầu tư về phục trang xuất phát từ chính nội dung đặc biệt của bộ phim. Thế Giới Vạn Hoa được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng Vạn Tra Triều Hoàng của tác giả Thời Đại Mạn Vương. Tác phẩm kết hợp các yếu tố xuyên không, hệ thống và đại nữ chủ, vốn là những đề tài nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả trẻ.

Trong phim, Cúc Tịnh Y vào vai Tô Lục Hạ, một người thi hành nhiệm vụ trong hệ thống Vạn Hoa. Nhân vật liên tục xuyên qua nhiều thế giới khác nhau để thay đổi số phận của các nhân vật và thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt. Mỗi thế giới lại có bối cảnh, thân phận và hoàn cảnh riêng, khiến nữ chính phải xuất hiện với những diện mạo hoàn toàn khác nhau. Đây cũng là lý do ê-kíp xây dựng số lượng lớn tạo hình nhằm khắc họa rõ hành trình của nhân vật. Bên cạnh phần phục trang được đánh giá cao, kiểu tóc và các phụ kiện đội đầu cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Từ những mẫu trâm cài tinh xảo đến các thiết kế hoa sức và vương miện cầu kỳ đều góp phần hoàn thiện hình tượng nhân vật, tạo nên hiệu ứng thị giác bắt mắt. Với cốt truyện giàu trí tưởng tượng, dàn diễn viên được quan tâm cùng phần hình ảnh đầu tư công phu, Thế Giới Vạn Hoa đang được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những dự án cổ trang đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ. Trong đó, loạt tạo hình của Cúc Tịnh Y hiện là điểm nhấn nổi bật nhất, góp phần gia tăng sự mong đợi của khán giả trước ngày phim ra mắt.

Vì sao 'Nguyệt lân ỷ kỷ' của Cúc Tịnh Y nhận phản ứng trái chiều? Mới đây, bộ phim cổ trang Nguyệt Lân Ỷ Kỷ lên sóng trong sự mong đợi của khán giả. Dự án tập hợp nhiều gương mặt diễn viên trẻ nổi bật như Cúc Tịnh Y, Trần Đô Linh, Tăng Thuấn Hy, Điền Gia Thụy, Diêm An,... được khán giả nhận xét là "bữa tiệc nhan sắc". Bên cạnh đó, đạo diễn Quách Kính Minh nổi tiếng với việc chi mạnh tay cho bối cảnh cũng như trang phục phim, nên các tác phẩm của anh đều đẹp như một bức tranh, mang đậm tính thẩm mỹ phương Đông.

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