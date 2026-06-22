Khoảnh khắc Lý Hiện xuất hiện tại World Cup 'gây bão' mạng xã hội

Xuất hiện với vai trò đại sứ thương hiệu của nhà tài trợ giải đấu, nam diễn viên sinh năm 1991 diện trang phục thể thao tông đỏ rượu mang phong cách cổ điển, khỏe khoắn. Đặc biệt, anh được giao thực hiện nghi thức mang bóng ra sân trước giờ bóng lăn – một vinh dự hiếm có tại sân chơi World Cup. Khoảnh khắc này giúp Lý Hiện trở thành nghệ sĩ nam đầu tiên của Trung Quốc đại lục đảm nhận vai trò đặc biệt như vậy tại một vòng chung kết World Cup chính thức.

Rạng sáng 22/6 (giờ Việt Nam), trận đấu giữa Tây Ban Nha và Saudi Arabia trong khuôn khổ vòng bảng World Cup diễn ra tại sân vận động Atlanta (Mỹ), thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ toàn cầu. Bên cạnh diễn biến trên sân cỏ, sự xuất hiện của Lý Hiện nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông.

Ngay sau đó, FIFA đã đăng tải lời khen dành cho nam diễn viên, nhấn mạnh hình ảnh trẻ trung và sức hút của anh đã góp phần làm nóng bầu không khí trên sân. Trên mạng xã hội Weibo, các đoạn video ghi lại khoảnh khắc của Lý Hiện nhanh chóng lan truyền với hàng trăm triệu lượt xem, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi.

Trước giờ thi đấu, Lý Hiện cũng chia sẻ hình ảnh check-in trên sân cùng dòng trạng thái hào hứng: “Tôi sẵn sàng rồi, còn bạn thì sao?”. Trong bối cảnh đội tuyển Trung Quốc không góp mặt tại giải đấu, nhiều cư dân mạng hài hước cho rằng “tuyển nhà không ra sân, nhưng đã có Lý Hiện đại diện tinh thần tại World Cup”.

Không chỉ là khách mời danh dự, Lý Hiện còn được biết đến là người hâm mộ thể thao cuồng nhiệt ngoài đời thực. Anh nhiều lần xuất hiện tại các trận đấu của Real Madrid và đặc biệt yêu thích siêu sao Cristiano Ronaldo. Chính niềm đam mê thể thao cùng hình ảnh sạch, không scandal đã giúp anh trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu quốc tế lựa chọn.

Ở tuổi 35, Lý Hiện là một trong những nam diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ, ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Pháp y Tần Minh, Cá mực hầm mật, Đến nơi có gió hay Quốc sắc phương hoa. Hình tượng ổn định, đời tư trong sạch và phong cách sống tích cực giúp anh duy trì sức hút bền vững trong nhiều năm.

Sự xuất hiện tại World Cup lần này không chỉ là khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của Lý Hiện, mà còn góp phần củng cố hình ảnh của anh trên trường quốc tế, trước khi nam diễn viên trở lại với các dự án điện ảnh và truyền hình sắp tới.