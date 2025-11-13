Lý Hiện tiếp tục chúc mừng sinh nhật Dương Tử năm thứ 8 liên tiếp

Trong giới giải trí Hoa ngữ, nơi những mối quan hệ nghệ sĩ thường chóng nở vội tàn, việc duy trì một sự gắn kết bền bỉ, chân thành và không phô trương đã trở thành điều hiếm hoi. Và chính vì sự hiếm hoi đó, câu chuyện về Lý Hiện và Dương Tử suốt nhiều năm qua luôn thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Mới đây, dịp sinh nhật của Dương Tử, mạng xã hội lại dậy sóng khi Lý Hiện tiếp tục gửi lời chúc mừng, đánh dấu năm thứ 8 liên tiếp anh không quên ngày đặc biệt của cô bạn thân.

Chỉ một lời nhắn ngắn gọn: "Chúc bạn học cũ Dương Tử sinh nhật vui vẻ! Phúc lành đầy đủ mọi phương diện, vạn sự thuận lợi", nhưng đủ khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Đằng sau câu chữ bình dị là một sự trân trọng kéo dài theo năm tháng - điều mà khán giả gọi vui là: “Tình tri kỷ thanh xuân khó tìm trong Cbiz”.

Ít ai biết rằng Lý Hiện và Dương Tử từng là bạn học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cùng xuất thân từ môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp. Dù thời điểm còn ngồi trên giảng đường, cả hai không phải là những người quá thân thiết, nhưng sợi dây kết nối lại lớn dần theo thời gian, khi họ cùng theo đuổi con đường diễn xuất.

Cột mốc quan trọng nhất chính là năm 2019, khi hai người hợp tác trong bộ phim Cá Mực Hầm Mật (Thân Ái Nhiệt Ái). Tác phẩm này không chỉ tạo nên cú nổ truyền thông mà còn đưa hình tượng đôi tình nhân Đồng Niên - Hàn Thương Ngôn trở thành biểu tượng của dòng phim thần tượng hiện đại. Không chỉ khán giả trong nước, người xem quốc tế cũng đổ gục trước chemistry nhẹ nhàng nhưng ngập tràn cảm xúc của bộ đôi.

Sau bộ phim, cả Dương Tử và Lý Hiện đều đạt được bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp: Dương Tử khẳng định vị thế nữ chính bảo chứng rating còn Lý Hiện từ nam diễn viên triển vọng vươn lên hàng sao hạng A, trở thành hình mẫu “bạn trai quốc dân”.

Sau khi kết thúc bộ phim, Dương Tử và Lý Hiện trở thành cặp bạn thân nổi tiếng trong Cbiz. Cả hai thường xuyên có những tương tác trên mạng xã hội, đăng ảnh và chúc mừng sinh nhật nhau suốt 6 năm qua. Điều này giúp "phản ứng hóa học" của cặp đôi trong phim khá tự nhiên, ngọt ngào. Đây cũng là lý do khiến người hâm mộ luôn mong chờ những màn tái hợp tiếp theo của Dương Tử - Lý Hiện.

