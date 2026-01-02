Trấn Thành đang đứng ở thế khó trong đường đua phim Tết sắp tới

Chính vì vậy, Thỏ ơi – tác phẩm điện ảnh thứ năm trong sự nghiệp của Trấn Thành, bên cạnh việc nối dài dấu ấn của nam đạo diễn ở phân khúc phim Tết, còn được xem như một phép thử quan trọng, khi nhiều ánh nhìn đang tập trung vào việc liệu anh có thể lấy lại vị thế.

Mùa phim Tết 2025 đánh dấu việc Trấn Thành có bước chững lại khá bất ngờ, chỉ một năm sau khi Mai thiết lập kỷ lục phòng vé, đưa trở anh lên hàng đạo diễn nghìn tỷ. Dù có khởi đầu ấn tượng, Bộ tứ báo thủ lại nhận nhiều đánh giá tiêu cực, trong khi doanh thu thực chất cũng kém xa dự án trước đó.

Thỏ ơi được hé lộ sẽ triển khai dưới hình thức một talkshow khai thác đời tư, do nhân vật Hải Linh (LyLy) dẫn dắt, mở ra câu chuyện của nhiều khách mời. Nổi bật trong đó là lời chia sẻ của Thỏ (Pháo) về việc bị bạn trai (Trấn Thành) uy hiếp và thao túng tâm lý, khó có thể thoát khỏi mối quan hệ độc hại này.

Qua những hình ảnh đầu tiên, Thỏ ơi đem đến một cảm giác rất khác so với các phim trước đây của Trấn Thành. Thay vì tiếp tục khai thác những câu chuyện gia đình hay tình yêu nhẹ nhàng, tác phẩm lần này được giới thiệu sẽ mang đậm màu sắc tâm lý – xã hội, cách tiếp cận đa tuyến cũng tạo cảm giác gai góc, sáng tạo hơn. Trailer sử dụng gam màu u tối, tiết chế các yếu tố giải trí thường thấy ở nam đạo diễn, qua đó tạo được sự tò mò nhất định.

Tuy nhiên, dự án vẫn khiến khán giả băn khoăn khi ngoài Trấn Thành là gương mặt đã có kinh nghiệm, phần lớn dàn diễn viên còn lại đều là tay ngang, gần như chưa có dấu ấn diễn xuất trước đó. Chưa kể, việc xuất hiện quá nhiều nhân vật cùng lối kể chuyện đặt nặng thoại cũng làm dấy lên không ít hoài nghi.

Chiến lược casting diễn viên tay ngang của Trấn Thành là "con dao hai lưỡi" khi điều này giúp phim gần gũi với khán giả trẻ, dễ dàng tăng tương tác cao trên các nền tảng, nhưng cũng lộ rõ hạn chế về chiều sâu diễn xuất, đặc biệt trong thể loại drama tâm lý.

So với các đạo diễn khác như Lý Hải tập trung hành động với cast chuyên nghiệp, cách tiếp cận của Trấn Thành thể hiện sự dũng cảm thử nghiệm, góp phần đa dạng hóa điện ảnh Việt và tạo cơ hội để các nghệ sĩ trẻ thử sức với một lĩnh vực mới. Dù vậy, để duy trì vị thế, anh cần cân nhắc kết hợp hài hòa giữa sao mới và diễn viên kinh nghiệm, tránh lặp lại tranh cãi không đáng có.