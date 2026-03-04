Trong lúc điều khiển xe tải cẩu di chuyển cây ở Hà Nội, một nam tài xế bị điện giật tử vong do cần cẩu vướng vào dây điện.
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Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 9h ngày 4/3, người dân sinh sống tại xã Hòa Lạc (Hà Nội) nghe thấy tiếng nổ lớn. Sau đó, họ phát hiện khói bốc lên từ khu vực nằm giữa Quốc lộ 21A và Trường Đại học FPT, nên lập tức gọi điện báo cơ quan chức năng địa phương.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác định xảy ra vụ cháy xe tải cẩu trong khu vực và thông báo cho lực lượng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp đến hỗ trợ.
Lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân tử vong ra khỏi hiện trường và tiến hành dập lửa.
Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nạn nhân là anh B.V.G. (SN 1990, trú xã Hòa Lạc). Thời điểm xảy ra sự việc, anh G. điều khiển xe tải cẩu vào khu vực trên để di chuyển cây.
Trong quá trình làm việc, cần cẩu vướng vào dây điện, khiến anh G. bị điện giật tử vong, đồng thời gây cháy phương tiện.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.