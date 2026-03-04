Say rượu, tài xế ô tô đâm vào cảnh sát giao thông để bỏ chạy trong khi nạn nhân bám chặt vào nắp capo

Gurrampati Tarun, 24 tuổi, được cho là đã đâm vào một chiếc xe trên con đường đông đúc ở Hyderabad, Ấn Độ, khiến viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ ra hiệu cho anh ta dừng lại. Nhưng anh ta đã tăng tốc và đâm vào cảnh sát trong nỗ lực bỏ trốn.

Video 2 giờ 4 phút trước 2 giờ 4 phút trước Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/say-ruou-tai-xe-o-to-am-vao-canh-sat-giao-thong-e-bo-chay-trong-khi-nan-nhan-bam-chat-vao-nap-capo-754496.html