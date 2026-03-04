Đám cưới có 1-0-2 gây sốt MXH: Mẹ kế và cha dượng "tác hợp" để con riêng lấy nhau

Một đám cưới bất thường ở Hoài Bắc, tỉnh An Huy, Trung Quốc, gây chú ý trên MXH. Sau khi đăng ký kết hôn, cả 4 người dọn về sống chung dưới một mái nhà. Nhận thấy hai người con đều đang độc thân, lại có thời gian dài gắn bó và thấu hiểu tính nết nhau, hai vợ chồng đã nảy ra ý định "làm mai" cho các con.
Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

