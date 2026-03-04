15 ngày cuối tháng Giêng, 3 con giáp Thiên thời Địa lợi Nhân hòa, 'xòe tay đón lộc', vận mệnh rực rỡ, giàu sang khó ai bì kịp

15 ngày cuối tháng Giêng, tuổi Dần sẽ đón nhận nhiều vận may tài lộc và có cơ hội đầu tư lớn. Tuy nhiên, bản mệnh không nên quá tập trung vào khía cạnh vật chất mà hãy cân nhắc kỹ lưỡng các lợi ích và rủi ro để đưa ra quyết định sáng suốt.

Về phương diện tình cảm, bản mệnh và người ấy có thể rơi vào trạng thái căng thẳng, nhàm chán. Để cải thiện mối quan hệ, hai người nên dành thời gian tạo những khoảnh khắc lãng mạn, thử thay đổi không gian hoặc tổ chức những buổi hẹn hò bất ngờ.

Tuổi Dần cũng cần ghi nhớ rằng, dù tiền bạc có dư dả, bản mệnh vẫn nên giữ kỷ luật trong việc chi tiêu. Việc lập kế hoạch và tuân thủ một khuôn khổ chi tiêu hợp lý sẽ giúp bản mệnh quản lý tài chính tốt hơn, đồng thời tạo điều kiện để nguồn thu nhập tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Con giáp tuổi Tuất

15 ngày cuối tháng Giêng, có Thiên Ấn nên những người làm nghệ thuật, nghệ sĩ, y học, luật sư, tôn giáo sẽ có chút thành tích trong tuần tới. Người làm tự do thì vất vả hơn rất nhiều, bươn chải khá nhiều nhưng vẫn thấy bế tắc, nản chí.

Mộc khắc Thổ khuyên Tuất nên cân bằng thời gian cho các khía cạnh trong cuộc sống, đặc biệt là tình cảm. Bạn bỏ bê gia đình quá nhiều, quá tham công tiếc việc. Hãy để người ấy và gia đình cảm nhận được rằng bạn luôn ở bên để họ có thể thoải mái dựa vào khi cần chứ không phải là bất cần.

Mặt tài lộc cũng may là nhờ Tam Hợp cứu vớt lại. Tuổi này ra ngoài hay có quý nhân trợ mệnh, càng nỗ lực nhiều thì may mắn sẽ càng mỉm cười với bạn. Hôm nay vẫn có nhiều cơ hội kiếm chác nhưng không phải phụ thuộc vào thu nhập chính mà là từ các loại quà tặng, giải thưởng.

Con giáp tuổi Ngọ

15 ngày cuối tháng Giêng, dưới tác động tích cực của Nhị Hợp, người tuổi Ngọ rất thông minh và nhạy bén. Bản mệnh thường là người đầu tiên tìm ra cách giải quyết vấn đề, ngay từ khi bạn bè, đồng nghiệp xung quanh vẫn còn bối rối.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn bắt tay vào thực hiện những kế hoạch mình ấp ủ từ trước. Càng thực hiện sớm bao nhiêu, bạn càng nhanh chóng trông thấy kết quả bấy nhiêu.

Hỏa sinh Thổ, những điểm mạnh bạn đã thể hiện ra bên ngoài khiến tất cả mọi người đều ấn tượng sâu sắc. Nếu còn độc thân, bạn có thể khiến cho một ai đó xao xuyến trong ngày hôm nay đấy.

