Khổ tận cam lai, sau ngày Rằm tháng Giêng, 3 con giáp ‘cá chép hóa rồng’, đổi đời đổi vận, giàu có vật vã, của nả đầy nhà

Sau ngày Rằm tháng Giêng, tuổi Tý khá nhanh nhẹn và khôn ngoan trong chuyện làm ăn, tiền đồ vô cùng rộng mở. Nhờ sự tinh ý nên bản mệnh thoát được cạm bẫy trong hôm nay. Con giáp này làm ăn khá coi trọng vấn đề đạo đức, uy tín, không thích dây dưa với những người làm ăn lươn lẹo. Đường tài lộc có tiến triển, người kinh doanh sẽ có một ngày bội thu, bù được tiền lỗ hôm trước. Hôm nay, bản mệnh còn được nhận thêm tiền làm thêm bên ngoài.

Đường tình cảm của con giáp này lại không tốt. Việc bản mệnh kiểm soát người ấy quá chặt chính là nguyên nhân khiến hôn nhân rạn nứt. Những người đang yêu cũng nên hạn chế chơi với bạn khác giới kẻo lại cãi nhau to tiếng.

Sau ngày Rằm tháng Giêng, Chính Ấn chiếu mệnh nên tuổi Sửu khá nhanh nhẹn và hoạt bát trong công việc, từ việc nhà tới việc cơ quan, bạn đều thâu tóm gọn gàng. Công việc hanh thông, chỉ cần bạn lưu ý một chút trong lời ăn tiếng nói, tránh làm khách hàng hay đồng nghiệp khó xử.

Ảnh minh họa: Internet

Lục Hợp đem tới vận may cho Sửu trong ngày mới. Thời gian này, việc buôn bán khả quan hơn nên thu nhập của bạn cũng tốt hơn. Đường kiếm tiền dễ thở hơn và con giáp này hoàn toàn có thể yên tâm vì bạn đủ khả năng để gỡ gạc lại số tiền đã mất, kiếm được một khoản tiền tiêu rủng rỉnh trong ngày này.

Con giáp tuổi Tuất

Sau ngày Rằm tháng Giêng, tuổi Tuất sẽ có một ngày tràn đầy năng lượng. Đây là cơ hội tốt để bản mệnh tập trung vào công việc, tiến thân và đạt được các vị trí cao hơn. Tuy nhiên, để thành công lâu dài, bản mệnh cần phải bổ sung kiến thức chuyên môn chứ không chỉ dựa vào sự siêng năng. Con giáp này nên lập kế hoạch học hỏi, trau dồi kỹ năng để phát triển bản thân nhanh chóng và hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của tuổi Tuất lại gặp khó khăn. Các cặp đôi có thể trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, tình cảm vợ chồng có thể xuất hiện mâu thuẫn và tranh cãi. Những cặp đôi đang yêu cũng sẽ gặp phải nhiều trở ngại trong mối quan hệ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!