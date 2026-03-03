Thanh Hóa: Phát hiện hàng tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc suýt vào bàn nhậu

Đời sống 03/03/2026 10:04

Các loại hàng gồm tràng trứng gia cầm, nầm lợn, ruốc lợn, bò khô, thịt lợn, chả cá, chả mực, mực, bạch tuộc, bào ngư và nhiều loại mặt hàng thực phẩm đông lạnh khác không có tem, nhãn, mác, nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

 

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 3/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh thực phẩm tại phường Hạc Thành và phường Nguyệt Viên, thu giữ 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Thanh Hóa: Phát hiện hàng tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc suýt vào bàn nhậu - Ảnh 1
Phát hiện 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc ở Thanh Hóa. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Theo công an, qua kiểm tra tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Duy Xinh trên đường Nguyễn Duy Hiệu và điểm kinh doanh tại chợ đầu mối Đông Hương (phường Hạc Thành), lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ gần 2 tấn thực phẩm đông lạnh gồm: tràng trứng gia cầm, nầm, ruốc, bò khô, thịt lợn, chả cá, mực, bạch tuộc, bào ngư cùng nhiều loại thực phẩm đông lạnh khác.

Toàn bộ lô hàng trên không có tem, nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Chủ cơ sở thừa nhận số thực phẩm trên được thu mua trôi nổi trên thị trường với giá rẻ, sau đó đưa về cấp đông để bán, chủ yếu cung cấp cho các quán nhậu và hàng ăn vặt.

Thanh Hóa: Phát hiện hàng tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc suýt vào bàn nhậu - Ảnh 2
Số thực phẩm không rõ nguồn gốc bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, tại hộ bà Nguyễn Thị Oanh (địa chỉ Lô 609 MB8191, phố Nhữ Xá 1, phường Nguyệt Viên), lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 2 tấn da bì (lợn) không có nguồn gốc xuất xứ đang được bảo quản, chế biến thành bì sợi để bán ra thị trường làm nguyên liệu thực phẩm.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ nguồn gốc số thực phẩm trên, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối với các trường hợp liên quan.

