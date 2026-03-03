Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết

Đời sống 03/03/2026 10:49

Bộ Y tế rút giấy phép, thu hồi toàn quốc 291 sản phẩm mỹ phẩm do chúng chứa Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane, 2 chất được Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN cập nhật vào danh sách chất cấm.

Theo thông tin báo VTC News, Bộ Y tế vừa quyết định thu hồi trên toàn quốc 291 sản phẩm mỹ phẩm sau khi phát hiện chúng chứa Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane. Đây là hai hợp chất mới được Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN đưa vào danh mục chất cấm.

Theo đại diện Cục Quản lý Dược, tại kỳ họp lần thứ 42, Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN thống nhất cập nhật hai thành phần trên vào phụ lục các chất không được phép sử dụng trong mỹ phẩm. Theo quy định, khi một chất bị đưa vào danh mục cấm, các quốc gia thành viên phải điều chỉnh hệ thống quản lý và yêu cầu doanh nghiệp ngừng lưu hành sản phẩm liên quan.

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Bộ Y tế rút giấy phép, thu hồi toàn quốc 291 sản phẩm mỹ phẩm do chúng chứa Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane. Ảnh minh họa: Internet. 

Việc rút số tiếp nhận Phiếu công bố đồng nghĩa toàn bộ lô hàng thuộc danh sách phải dừng kinh doanh ngay lập tức. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo tới hệ thống phân phối, thu hồi và tiêu hủy sản phẩm theo quy định. Sở Y tế các tỉnh, thành phố được giao giám sát quá trình này, xử lý nghiêm cơ sở không chấp hành.

Danh sách công bố gồm 291 sản phẩm thuộc nhiều thương hiệu trong và ngoài nước, trải rộng từ tẩy trang, kem chống nắng đến sản phẩm chăm sóc tóc. Một số tên quen thuộc như Paula’s Choice Gentle Touch Makeup Remover, Nitipon Physical Sunscreen SPF50 PA+++ hay Attachment Hair Repair Essence Lotion cũng nằm trong diện thu hồi. Cơ quan quản lý đã đăng tải đầy đủ danh mục trên cổng thông tin điện tử để người tiêu dùng tra cứu.

Danh sách 291 mỹ phẩm bị thu hồi được VNExpress đăng tải bao gồm:

Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết - Ảnh 2Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết - Ảnh 3Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết - Ảnh 4Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết - Ảnh 5Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết - Ảnh 6Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết - Ảnh 7Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết - Ảnh 8Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết - Ảnh 9Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết - Ảnh 10Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết - Ảnh 11Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết - Ảnh 12Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết - Ảnh 13Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết - Ảnh 14Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết - Ảnh 15Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết - Ảnh 16Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết - Ảnh 17Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết - Ảnh 18Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết - Ảnh 19Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết - Ảnh 20

Theo các chuyên gia hóa học, Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane thường được gọi chung là D4 – một silicone vòng từng được sử dụng phổ biến nhiều năm qua. Thành phần này giúp sản phẩm có cảm giác mượt, dễ tán, tạo độ bóng tức thời cho da và tóc, vì vậy xuất hiện trong kem nền, son môi, kem chống nắng, dầu gội và tinh chất phục hồi tóc.

Tuy nhiên, các nghiên cứu độc chất học quốc tế cho thấy D4 có khả năng gây rối loạn nội tiết. Liên minh Châu Âu trước đó đã xếp chất này vào nhóm có thể gây suy giảm khả năng sinh sản và ảnh hưởng bất lợi đến thai nhi nếu phơi nhiễm kéo dài. Do đặc tính khó phân hủy và dễ tích tụ sinh học, D4 còn bị cảnh báo về nguy cơ đối với môi trường.

Khi người dùng rửa mặt hoặc gội đầu, hợp chất này theo nước thải ra sông hồ, biển và có thể tích tụ trong mô mỡ của sinh vật thủy sinh. Thông qua chuỗi thức ăn, chúng có khả năng quay trở lại cơ thể con người. Vì vậy, việc ASEAN cập nhật danh mục cấm được xem là bước đi nhằm hài hòa với các tiêu chuẩn an toàn quốc tế, tránh nguy cơ khu vực trở thành thị trường tiêu thụ sản phẩm không còn đạt chuẩn ở các nước phát triển.

Lãnh đạo Cục Quản lý Dược khuyến cáo người tiêu dùng chủ động kiểm tra thành phần sản phẩm đang sử dụng, ngừng ngay việc mua bán, dùng thử các mặt hàng nằm trong danh sách và liên hệ điểm bán để được hướng dẫn trả lại.

Người dân cũng được khuyến nghị theo dõi thông báo chính thức từ cơ quan quản lý thay vì chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang không cần thiết.

Động thái thu hồi quy mô lớn lần này cho thấy xu hướng siết chặt quản lý mỹ phẩm theo chuẩn quốc tế, trong bối cảnh thị trường làm đẹp tăng trưởng nhanh và ngày càng đa dạng sản phẩm lưu hành.

NÓNG: Thu hồi 77 loại mỹ phẩm bao gồm nhiều dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

NÓNG: Thu hồi 77 loại mỹ phẩm bao gồm nhiều dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

Cục Quản lý Dược thu hồi toàn quốc 77 mỹ phẩm của Ucanrely, gồm Pantene, Ichikami, Softymo, Tsubaki; Công ty Pharmedic bị xử phạt 70 triệu đồng vì vi phạm chất lượng.

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