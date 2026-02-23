NÓNG: Đình chỉ lưu hành, thu hồi loạt mỹ phẩm trên toàn quốc

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc và tiêu hủy hơn 100 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm. Các sản phẩm này do Công ty Cổ phần Sản xuất mỹ phẩm Vincos Việt Nam sản xuất.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Doanh nghiệp có địa chỉ tại thôn 3, xã Phú Cát, Hà Nội. Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi là các sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất tại cơ sở này không đáp ứng các điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định.

Cơ quan này yêu cầu các địa phương thông báo cho cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 131 sản phẩm nêu trên và trả lại đơn vị cung ứng; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thu hồi, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Các đơn vị liên quan phải hoàn tất thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả trước ngày 3-3.

Sở Y tế các địa phương trọng điểm như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ cùng nhiều tỉnh, thành khác gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Nghệ An,Thanh Hóa, Quảng Ninh, Tây Ninh, Khánh Hòa giám sát việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy sản phẩm không đáp ứng quy định.

Cùng đó, Cục Quản lý Dược thu hồi lô Rice Milk Facial Cleanser (số lô 002, NSX 22-9-2024, HSD 3 năm) do Công ty TNHH dược mỹ phẩm New Trend đưa ra thị trường và Chi nhánh Công ty TNHH mỹ phẩm dược Phúc An Khang sản xuất.

Kết quả kiểm nghiệm tại Lào Cai cho thấy sản phẩm chứa Methylparaben và Propylparaben không có trong hồ sơ công bố; nguyên liệu Aloe Barbadensis Leaf Juice còn chứa Natri benzoate và Kali sorbate chưa kê khai. Cơ quan quản lý kết luận sản phẩm lưu thông có công thức không đúng hồ sơ đã công bố và yêu cầu thu hồi toàn quốc.

NÓNG: Đình chỉ lưu hành, thu hồi loạt mỹ phẩm trên toàn quốc - Ảnh 1
Gel VNP TriSeo bị thu hồi do chứa thành phần không được công bố

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một lô Gel VNP TriSeo, hộp 1 tuýp 10g (số lô 503, NSX 17-6-2025, HSD 16-6-2028; số tiếp nhận 8391/20/CBMP-HN) cũng bị đình chỉ lưu hành.

 

Sản phẩm do Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội sản xuất và Công ty TNHH dược phẩm VNP (Khu đô thị Đại Kim, phường Định Công, TP Hà Nội đưa ra thị trường. Mẫu kiểm nghiệm tại Quảng Ngãi phát hiện chứa Acid sorbic 0,07%, thành phần không có trong công thức đã công bố.

Doanh nghiệp giải trình nguyên liệu chiết xuất hành tây có chứa Acid sorbic, song việc không kê khai vẫn bị xác định là vi phạm. Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi, tiêu hủy và báo cáo trước 13-3.

 

Ngoài ra, lô Sữa rửa mặt Dabo than hoạt tính (Dabo Charcoal Cleansing Foam) – tuýp 150 ml, số lô DAM1R, HSD 23-3-2028; số tiếp nhận 155906/21/CBMP-QLD cũng bị thu hồi toàn quốc. Sản phẩm do Công ty Art Nouveau Cosmetic Co., Ltd (Hàn Quốc) sản xuất; Công ty TNHH quốc tế Thiên Minh (phường Bạch Mai, TP Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và Công ty TNHH Trần Duy (179 Vũ Tùng, phường Gia Định, TPHCM) phân phối.

Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, mẫu lấy tại hệ thống siêu thị ở Hà Nội không phát hiện Phenoxyethanol (LOD 129 mcg/g), trong khi hồ sơ doanh nghiệp cung cấp nêu hàm lượng 0,2% (2.000 mcg/g). Đồng thời, công thức thực tế có thay đổi so với Phiếu công bố; nguyên liệu Lemon Extract chứa Butylene Glycol nhưng không kê khai. Sản phẩm bị yêu cầu thu hồi, tiêu hủy theo quy định.

