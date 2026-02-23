Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh giữ người, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Mùi.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã bắt, tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Mùi (47 tuổi, trú thôn Việt Hương, xã Kép) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook "Nhà DL Kiên Khuyên" đăng tải clip phản ánh một phụ nữ to tiếng chửi bới, yêu cầu thu tiền đỗ xe của người dân đi lễ tại khu vực đền Bà Chúa Then và đền Cô Bé Chí Mìu (xã Kép, tỉnh Bắc Ninh).

Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.

Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Kép xác minh, làm rõ người phụ nữ trong clip là Nguyễn Thị Mùi.

Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ Nguyễn Thị Mùi

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 21/2, Mùi tự ý đứng ra thu tiền trông giữ xe trái phép tại đoạn đường vào hai ngôi đền trên. Người này còn chửi bới, giật chìa khóa xe của anh N.M.K. và buộc anh K. phải trả tiền nếu muốn lấy lại chìa khóa.

Cơ quan công an xác định đây là hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và gây bức xúc trong dư luận. Sau khi bị cơ quan điều tra triệu tập làm việc, Mùi khai nhận toàn bộ hành vi.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định trong ngày 21-2, Mùi đã thu tiền đỗ xe của khoảng 10 người, tổng số tiền 420.000 đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ số tiền này cùng một xe máy điện, một điện thoại iPhone để phục vụ điều tra.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị những người từng bị thu tiền trái quy định khi đi lễ tại các đền ở xã Kép liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để được giải quyết.

Lực lượng chức năng cũng đề nghị ban quản lý các đền, chùa và ban tổ chức lễ hội trên địa bàn cần bố trí điểm trông giữ xe đúng quy định, tránh phát sinh bãi giữ xe tự phát.

Người dân tuyệt đối không tự ý kinh doanh dịch vụ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè phục vụ kinh doanh bán hàng. Khi phát hiện vi phạm, bà con cần kịp thời báo cơ quan công an để kiểm tra, xử lý.