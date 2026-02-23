Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (24/2-5/2/2026), Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 23/02/2026 11:50

Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'.

Tuổi Sửu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ trở nên thuận lợi hết mức. Cát Tinh nâng đỡ tận tình giúp người tuổi này liên tục gặp nhiều vận may trong quá trình làm việc, nhất là những người làm trong lĩnh vực kinh doanh và mua bán. Ngoài ra, bản mệnh hãy mở rộng thêm mối quan hệ xã giao để con đường thăng tiến thêm phần suôn sẻ. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ liên tục đón nhận tin vui. Người độc thân dễ dàng tìm một nửa yêu thương cho mình nhờ vào lời giới thiệu của người thân. Còn người đã lập gia đình có được cuộc sống gia đình yên ấm, hòa thuận.

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (24/2-5/2/2026), Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra không có gì khó khăn. Thìn làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều gặt hái thành công trong sự nghiệp nhờ sự nhanh nhẹn, linh hoạt và thông minh của mình. Con giáp này có thu về khoản tiền đầy túi nhờ vào công việc phụ và khoản thưởng bất ngờ từ công việc chính. 

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ trở nên khởi sắc và thăng hoa. Người tuổi này cảm thấy thật hạnh phúc vì luôn có một người bạn đồng hành, một chỗ dựa tinh thần để bản mệnh an tâm phát triển sự nghiệp. 

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (24/2-5/2/2026), Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công danh sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ diễn ra hanh thông, thuận lợi trong thời gian tới. Mọi việc làm của Mùi bạn sẽ đúng như mình mong muốn, nhưng nếu hạn chế rắc rối thì hãy kiểm tra lại kết quả trước khi đưa đến các bộ phận khác. Con giáp này có được một công việc tốt, do đó có thể không còn bị áp lực tài chính như lúc trước. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh có chuyển biến tốt đẹp. Con giáp này còn độc thân có khả năng được người phù hợp nhờ sự giúp đỡ của Ngũ hành tương sinh. Sau những hiểu lầm trước đó, mối quan hệ giữa người tuổi này và nửa kia ngày càng khăng khí, gắn bó với nhau nhiều hơn. 

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (24/2-5/2/2026), Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

