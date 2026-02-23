3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng' sau ngày mai (24/2/2026), tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 23/02/2026 10:03

3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng', tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ nhận được thành quả từ công sức bấy lâu mình bỏ ra, gia tăng thu nhập, không thì cũng sẽ được giới thiệu nghề tay trái giúp bản mệnh có được thêm nguồn thu. Ngoài ra, các mối quan hệ xã giao hài hòa, bạn đi đến đâu cũng được yêu quý và đón nhận. Năng lực của bạn chính là điều giúp bạn tạo dựng lòng tin với mọi người. 

Tình cảm của con giáp may mắn này có dấu hiệu thăng hoa, tươi sáng sau một tuần ảm đảm. Có lẽ không khí đầu năm sẽ khiến cho bạn và người ấy vui vẻ hơn, gạt bỏ mọi nỗi buồn trong quá khứ. Người độc thân có thể vô tình gặp được định mệnh của đời mình tại quán cà phê hay buổi tụ họp nào đó.

3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng' sau ngày mai (24/2/2026), tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có một khoảng thời gian vô cùng suôn sẻ ở mảng công việc, làm gì cũng hanh thông, trơn tru. Bên cạnh đó, bạn luôn có quý nhân và được nhiều người yêu mến. Đây cũng là lúc thời vận thịnh vượng nhất của con giáp này. Tài lộc gia tăng không ngừng, từ đây bạn sẽ tích góp được một khoản khá lớn, đủ để bản mệnh cùng gia đình sống sung túc hết phần đời còn lại.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tương đối hài hoà. Người độc thân có cơ hội làm quen, hẹn hò với đối tượng thích hợp nhờ sự mai mối của người thân. Tình cảm gia đình được nỗ lực vun đắp nên có sự chuyển biến tích cực.

3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng' sau ngày mai (24/2/2026), tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ được hai sao may mắn là Tài tinh và Tán tài chiếu mệnh. Do đó, thu nhập của bạn tăng tiến dần theo khả năng đầu tư của bạn từ trước đó. Những kế hoạch hợp tác cũng thu lại được đáng kể lợi nhuận và tha hồ hưởng những thành quả của mình. Do đó, bạn cũng có thể thu được nhiều lợi về sự nghiệp, đào hoa vượng phát, phúc khí thường xuyên tai qua nạn khỏi, có thể nói là vô cùng may mắn.

Về vận tình duyên, bạn sẽ nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh, hay được hỏi han, quan tâm, chăm sóc. Điều quan trọng là bạn có muốn mở lòng ra để đón nhận một ai đó hay không mà thôi. Một số cặp vợ chồng trẻ còn đón tin vui về chuyện con cái, tình cảm gia đình càng thêm gắn kết. 

3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng' sau ngày mai (24/2/2026), tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy sau ngày 24/2/2026

3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy sau ngày 24/2/2026

3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đòi bỏ vợ sau một thập kỷ chung sống, người chồng quỵ ngã, khóc nấc khi nhìn thấy thứ vợ đã âm thầm chịu đựng suốt 10 năm

Đòi bỏ vợ sau một thập kỷ chung sống, người chồng quỵ ngã, khóc nấc khi nhìn thấy thứ vợ đã âm thầm chịu đựng suốt 10 năm

Tâm sự 34 phút trước
Mách bạn bí quyết chiên đùi gà lắc phô mai giòn lâu, vàng ươm cho cả nhà cùng mê.

Mách bạn bí quyết chiên đùi gà lắc phô mai giòn lâu, vàng ươm cho cả nhà cùng mê.

Món ngon mỗi ngày 35 phút trước
Dương Dương trở lại màn ảnh với dự án cổ trang mới, gây ý kiến trái chiều vì lý do này

Dương Dương trở lại màn ảnh với dự án cổ trang mới, gây ý kiến trái chiều vì lý do này

Sao quốc tế 35 phút trước
Thưởng nóng 1 tỷ cho nhân tình vì "sinh quý tử", chồng tái mặt khi vợ đưa tờ giấy xét nghiệm: "Nuôi con tu hú mà anh hào phóng quá!

Thưởng nóng 1 tỷ cho nhân tình vì "sinh quý tử", chồng tái mặt khi vợ đưa tờ giấy xét nghiệm: "Nuôi con tu hú mà anh hào phóng quá!

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Bị chồng cũ mỉa mai nhan sắc, mẹ đơn thân đáp trả một câu khiến đối phương "câm nín" vì nể phục

Bị chồng cũ mỉa mai nhan sắc, mẹ đơn thân đáp trả một câu khiến đối phương "câm nín" vì nể phục

Tâm sự 54 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc sau ngày 23/2/2026, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc sau ngày 23/2/2026, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Vì sao Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa vừa khai máy đã bị chê bai thậm tệ?

Vì sao Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa vừa khai máy đã bị chê bai thậm tệ?

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
'Người hùng' kể giây phút lao thuyền trong đêm cứu 6 người vụ lật tàu trên hồ Thác Bà

'Người hùng' kể giây phút lao thuyền trong đêm cứu 6 người vụ lật tàu trên hồ Thác Bà

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng' sau ngày mai (24/2/2026), tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng' sau ngày mai (24/2/2026), tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 6h30 sáng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng 6h30 sáng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc sau ngày 23/2/2026, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc sau ngày 23/2/2026, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy sau ngày 24/2/2026

3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy sau ngày 24/2/2026

Sau ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Sau ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Đúng 9h45 ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp sự nghiệp 'bứt phá như Rồng', tiền bạc hưởng mãi không hết

Đúng 9h45 ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp sự nghiệp 'bứt phá như Rồng', tiền bạc hưởng mãi không hết

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 23/2/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 23/2/2026