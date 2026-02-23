Cơm sữa đông kê là một biến thể của cơm sữa đông Nam Ấn Độ, còn được gọi là Thayir Sadam và Daddojanam. Món ăn này được làm bằng hạt kê (hoặc bất kỳ loại nào), sữa đông, rau và gia vị.

1 cốc hạt kê đuôi cáo (kangni)

1/2 cốc nước

1/2 cốc sữa

3 cốc sữa đông đánh bông

1 cốc dưa chuột nạo

1 cốc cà rốt nạo

3 muỗng hành tây, thái nhỏ

3 muỗng ớt chuông

2 muỗng lá rau mùi, thái nhỏ

1/2 muỗng muối

1/2 muỗng dầu

1 thìa cà phê hạt mù tạt

2 thìa cà phê đậu lăng

2 quả ớt đỏ

2 muỗng đậu phộng

2 quả ớt xanh, thái lát mỏng

6-7 lá cà ri

Cách làm cơm sữa đông kê

Bước 1: Cho hạt kê đã rửa sạch và 1/2 cốc nước vào nồi và nấu trong 15-20 phút. Đảm bảo kiểm tra hạt kê thường xuyên. Nấu hạt kê ở lửa vừa nhỏ, và khi đã chín, để sang một bên cho nguội.

Bước 2: Sau khi hạt kê nguội, nghiền qua một chút bằng thìa. Sau đó thêm sữa chua đánh bông, cùng với các loại rau khác – dưa chuột nạo, cà rốt, hành tây, lá rau mùi và ớt chuông. Trộn đều.

Bước 3: Sau đó thêm sữa và muối vào hỗn hợp sữa đông và trộn đều. Bạn cũng có thể thêm sữa bơ thay vì sữa thường nếu bạn muốn.

Bước 4: Cho một ít dầu vào chảo và thêm hạt mù tạt. Để chúng nổ lách tách. Sau đó thêm đậu phộng, ớt đỏ, ớt xanh và lá cà ri vào. Xào trong vài giây.

Bước 5: Đổ hỗn hợp gia vị nóng vào hỗn hợp cơm sữa đông kê đã để riêng trước đó. Trộn đều. Và thế là xong. Cơm sữa đông kê cho bữa sáng đã sẵn sàng để dùng.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng!