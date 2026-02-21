Tuyệt chiêu làm món cá nục sốt cà chua thơm lừng, ăn cùng cơm nóng là "hết sảy"

Món ngon mỗi ngày 21/02/2026 11:30

Nhà nào cũng có những 'tín đồ' mê cá nhưng lại cực kỳ ngại nhằn xương đúng không ạ? Vậy thì món cá nục sốt cà chua này chính là 'cứu tinh' rồi! Với cách nấu này, thành phẩm cá sẽ mềm rục từ thịt đến xương, tan ngay trong miệng.

Tuyệt chiêu làm món cá nục sốt cà chua thơm lừng, ăn cùng cơm nóng là 'hết sảy' - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr cá nục (Có thể dùng cá 1 nắng)
  • 500gr cà chua
  • 1 củ gừng nhỏ, vài tép tỏi, hành tím
  • 1-2 quả ớt sừng
  • Nửa củ hành tây
  • 1/4 quả dứa
  • Mắm muối, đường, tiêu

Mẹo nhỏ để khử tanh các loại cá là nước trà mạn, trước khi chế biến mọi người ngâm cá với nước trà đặc khoảng 15 phút sẽ bay sạch mùi tanh. Với món cá kho thì có thể lót lá trà tươi dưới đáy nồi cũng cho hiệu quả tương tự.

Tuyệt chiêu làm món cá nục sốt cà chua thơm lừng, ăn cùng cơm nóng là 'hết sảy' - Ảnh 2

Cách làm:

Sau khi ngâm cá với nước trà đặc 15 phút, thấm khô cá và ướp cùng mắm, muối, tiêu trong 1-2 giờ. Đừng bỏ qua bước ướp nha cả nhà.

Gừng, hành tím, tỏi, hành tây, cà chua cắt nhỏ, sau đó xay nhuyễn bằng máy xay, có thể bỏ qua bước này. Giữ lại một chút cà chua để cắt lát cùng dứa xếp vào đáy nồi, xếp cá và dội phần sốt lên phủ đều mặt cá.

Tuyệt chiêu làm món cá nục sốt cà chua thơm lừng, ăn cùng cơm nóng là 'hết sảy' - Ảnh 3

Dùng nồi đất nấu chậm trong 7-8 giờ, nếu không có thời gian thì mọi người đun tầm 3 giờ cá đã ngấm ngon rồi.
Tada thành phẩm sau 8 tiếng, thịt cá săn lại và ngấm sốt cà chua rất thơm, xương nhừ rục. 

Cá nục thịt ngọt, săn chắc, mềm xương và nhiều omega3 và DHA nên rất tốt cho các bạn nhỏ, mọi người nhớ cắm một nồi cơm thật to nhé, phần nước sốt chan cơm cuốn lắm lắm luôn!

Tuyệt chiêu làm món cá nục sốt cà chua thơm lừng, ăn cùng cơm nóng là 'hết sảy' - Ảnh 4

Nguồn: FB Minh Chau.

Cách làm món cá nục sốt cà chua thơm ngon đậm vị

Cách làm món cá nục sốt cà chua thơm ngon đậm vị

Có nhà nào khoái ăn cá nhưng lại ngại nhằn xương thì với món cá nục sốt cà chua này mọi người yên tâm vì thành phẩm rục cả xương luôn, khỏi lo hóc.

Xem thêm
Từ khóa:   cá nục sốt cà chua cá nục món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 37 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 43 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ