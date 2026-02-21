Tuyệt chiêu làm món cá nục sốt cà chua thơm lừng, ăn cùng cơm nóng là 'hết sảy'

21/02/2026

Nhà nào cũng có những 'tín đồ' mê cá nhưng lại cực kỳ ngại nhằn xương đúng không ạ? Vậy thì món cá nục sốt cà chua này chính là 'cứu tinh' rồi! Với cách nấu này, thành phẩm cá sẽ mềm rục từ thịt đến xương, tan ngay trong miệng.

Tuyệt chiêu làm món cá nục sốt cà chua thơm lừng, ăn cùng cơm nóng là 'hết sảy' - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr cá nục (Có thể dùng cá 1 nắng)
  • 500gr cà chua
  • 1 củ gừng nhỏ, vài tép tỏi, hành tím
  • 1-2 quả ớt sừng
  • Nửa củ hành tây
  • 1/4 quả dứa
  • Mắm muối, đường, tiêu

Mẹo nhỏ để khử tanh các loại cá là nước trà mạn, trước khi chế biến mọi người ngâm cá với nước trà đặc khoảng 15 phút sẽ bay sạch mùi tanh. Với món cá kho thì có thể lót lá trà tươi dưới đáy nồi cũng cho hiệu quả tương tự.

Tuyệt chiêu làm món cá nục sốt cà chua thơm lừng, ăn cùng cơm nóng là 'hết sảy' - Ảnh 2

Cách làm:

Sau khi ngâm cá với nước trà đặc 15 phút, thấm khô cá và ướp cùng mắm, muối, tiêu trong 1-2 giờ. Đừng bỏ qua bước ướp nha cả nhà.

Gừng, hành tím, tỏi, hành tây, cà chua cắt nhỏ, sau đó xay nhuyễn bằng máy xay, có thể bỏ qua bước này. Giữ lại một chút cà chua để cắt lát cùng dứa xếp vào đáy nồi, xếp cá và dội phần sốt lên phủ đều mặt cá.

Tuyệt chiêu làm món cá nục sốt cà chua thơm lừng, ăn cùng cơm nóng là 'hết sảy' - Ảnh 3

Dùng nồi đất nấu chậm trong 7-8 giờ, nếu không có thời gian thì mọi người đun tầm 3 giờ cá đã ngấm ngon rồi.
Tada thành phẩm sau 8 tiếng, thịt cá săn lại và ngấm sốt cà chua rất thơm, xương nhừ rục. 

Cá nục thịt ngọt, săn chắc, mềm xương và nhiều omega3 và DHA nên rất tốt cho các bạn nhỏ, mọi người nhớ cắm một nồi cơm thật to nhé, phần nước sốt chan cơm cuốn lắm lắm luôn!

Tuyệt chiêu làm món cá nục sốt cà chua thơm lừng, ăn cùng cơm nóng là 'hết sảy' - Ảnh 4

Nguồn: FB Minh Chau.

