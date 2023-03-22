Cá nục kho kiểu Huế, đơn giản nhưng cực "bén" cơm

Cá nục chế biến được rất nhiều món ngon, ngoài kho ra thì còn có thể hấp cuốn bánh tráng, nấu canh măng chua, phơi khô làm khô cá hoặc đơn giản nhất là chiên vàng chấm nước mắm chanh tỏi ớt thôi cũng hấp dẫn lắm rồi.

Nguyên liệu món cá nục kho

Cá nục tươi: 1kg

Gia vị đi kèm: muối, nước mắm, tiêu, đường, ớt trái, ớt bột, mỡ lợn, tóp mỡ lợn hoặc thịt ba chỉ lợn



Ảnh minh họa: Internet

Cách làm cá nục kho ngon

Cá nục chọn những con tươi xanh, làm sạch, rửa sạch với nước muối loãng, để ráo nước.

Cá mục mùa này vừa ngon vừa béo, tươi xanh.

Trước khi kho cá thì ướp cá trước tầm 1 tiếng để cá thấm và cứng cá khi kho. Gia vị ướp 1/2 thìa cơm muối, 3 thìa cơm nước mắm, 3 thìa cơm đường, 2 thìa cà phê tiêu, 1/2 thìa cơm ớt bột, 2 thìa cơm mỡ lợn, thêm tóp mỡ hoặc thịt ba chỉ, 10 trái ớt tươi, đảo đều và ướp tầm 1 tiếng để cá thấm gia vị và cứng cá.

Ướp gia vị khoảng 1 tiếng cho thấm.

Cá sau khi thấm vị thì mang đi kho, khi cá sôi lên thì hạ lửa nhỏ liu riu kho tới khi cá khô cứng lại, trong quá trình kho bị cạn nước thì chêm thêm ít nước vào và vẫn để lửa nhỏ như vậy, thành phẩm cá thấm vị, mặn ngọt hài hoà, cá cứng chứ ko mềm bở, mùi vị rất thơm ngon, ăn kèm cơm nóng rất hợp.

Kho lửa nhỏ tới khi cá khô cứng lại. Kho chung với ớt tươi sẽ tăng độ thơm ngon của cá mà cá không bị tanh

Cá nục chế biến được rất nhiều món ngon, ngoài kho ra thì còn có thể hấp cuốn bánh tráng, nấu canh măng chua, phơi khô làm khô cá hoặc đơn giản nhất là chiên vàng chấm nước mắm chanh tỏi ớt thôi cũng hấp dẫn lắm rồi.

Cơm tối ngon hơn vì có cá nục kho.

Nguồn: FB Thao Ngo Phuong

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