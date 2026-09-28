Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm từ gỗ ở phường Trảng Bom, TP Đồng Nai bốc cháy dữ dội. Đám cháy rộng khoảng 2.000m2, uy hiếp các nhà dân lân cận.

Theo thông tin báo Dân trí, tối 27/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TP Đồng Nai) vẫn đang phun nước để dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty sản xuất đồ gỗ ở phường Trảng Bom.

Công ty gỗ ở Đồng Nai cháy ngùn ngụt, nhà xưởng đổ sập. Ảnh: Báo Dân trí.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, lửa bùng lên tại khu vực sản xuất của Công ty TNHH Hưng Dũng Phát (phường Trảng Bom), chuyên sản xuất đồ dùng bằng gỗ. Người dân tìm cách dập lửa, nhưng bất thành.

Bên trong nhà xưởng chứa nhiều chất dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm cả khu vực rộng khoảng 2.000m2. Cột khói đen bốc cao hàng trăm mét, kèm theo nhiều tiếng nổ.

Nhận tin báo, PC07, Công an TP Đồng Nai huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Do công ty nằm trong khu dân cư, lực lượng chức năng chia thành nhiều mũi, phun nước ngăn lửa cháy lan.

Nhiều tài sản, máy móc, thiết bị bên trong bị thiêu rụi. Trần nhà xưởng đổ sập. Ảnh: Báo Dân trí.

Theo thông tin VNExpress, đến 17h30, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song hơn 2.000 m2 nhà xưởng cùng nhiều tài sản, máy móc, thiết bị bên trong bị thiêu rụi. Trần nhà xưởng đổ sập.

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