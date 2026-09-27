Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đám cháy xảy ra lúc rạng sáng nay tại phường Hoàng Mai (Hà Nội), 2 người mắc kẹt được lực lượng công an giải cứu.

Theo thông tin từ VietNamNet, hồi 5h12 ngày 27/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo cháy tại nhà dân số 263, ngõ 42 phố Thịnh Liệt (phường Hoàng Mai, Hà Nội).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động 3 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội) đến hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định ngôi nhà xảy ra cháy cao 5 tầng, 1 tum, diện tích khoảng 30m² mỗi sàn. Đám cháy khởi phát tại tầng 1, nơi có nhiều vật dụng dễ bắt lửa, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan nhanh.

Hình ảnh người dân được lực lượng chữa cháy đưa đến nơi an toàn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, đến 5h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân đưa 2 nạn nhân ra ngoài an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe, đồng thời bảo vệ toàn bộ tài sản tại các tầng phía trên.

Trước khi lực lượng Cảnh sát PCCC đến nơi, 4 người dân trong nhà đã chủ động thoát ra ngoài qua lối thoát nạn khẩn cấp.

Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo các hộ gia đình cần chủ động rà soát, trang bị lối thoát nạn an toàn phù hợp với thực tế nhà, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sinh nhiệt và trang bị đầy đủ phương tiện PCCC cần thiết. Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, người dân cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng thoát nạn theo đường an toàn và gọi ngay cho lực lượng PCCC qua số tổng đài 114.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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