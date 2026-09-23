NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 23/09/2026 11:09

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã ban hành quyết định thu hồi 551 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, theo đề nghị thu hồi tự nguyện của các công ty do không còn nhu cầu kinh doanh.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 24/9, Cục Quản lý Dược cho biết đã ban hành quyết định thu hồi 551 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm với lý do các công ty phân phối đề nghị thu hồi tự nguyện vì không còn nhu cầu kinh doanh.

Danh mục 551 số tiếp nhận liên quan đến 24 công ty. Trong đó, nhiều nhất là Công ty TNHH HEBE VN có 105 số tiếp nhận; Công ty TNHH MOKSA có 98 số; Công ty TNHH thương mại đầu tư CTC Group có 59 số...

Danh mục thu hồi số tiếp nhận gồm nhiều nhóm sản phẩm mỹ phẩm khác nhau. Trong số này có sữa tắm Dove Beauty Moisture Foam Body Wash Glossy Pump, do Công ty cổ phần giải pháp và công nghệ Deepsync công bố.

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi - Ảnh 1
10 trong số 551 sản phẩm mỹ phẩm có số tiếp nhận phiếu công bố bị thu hồi - Ảnh: VietNamNet

 

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Công ty TNHH thương mại Changi có 6 số tiếp nhận bị thu hồi, trong đó có sữa tắm Vaseline Total Moisture Bodywash. 5 sản phẩm còn lại do doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký đều là các sản phẩm Vaseline Lotion gồm Cocoa Radiant (dưỡng ẩm da), Soothing Hydration (sữa dưỡng thể), Advanced Repair (dưỡng ẩm), Daily Brightening (dưỡng ẩm làm sáng) và Essential Healing (dưỡng thể).

Số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là số do cơ quan quản lý cấp khi tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm, xác nhận sản phẩm đã được doanh nghiệp khai báo để lưu hành trên thị trường. Số này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm bảo đảm an toàn, hiệu quả hay đáp ứng đầy đủ các quy định của Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Cục Quản lý Dược cho biết việc doanh nghiệp xin tự nguyện rút số tiếp nhận là bình thường, đúng quy định.

Việc một sản phẩm mỹ phẩm do một doanh nghiệp đăng ký công bố bị thu hồi số tiếp nhận không có nghĩa là sản phẩm đó không được lưu thông trên thị trường nữa, do có thể có nhiều doanh nghiệp cùng được chủ sở hữu ủy quyền phân phối, trừ trường hợp ủy quyền độc quyền.

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