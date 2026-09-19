Sau bữa cơm trên bè cá, người cha phát hiện con trai bị điện giật đã tìm cách cứu nhưng không thành, dẫn đến cùng bị điện giật và rơi xuống sông mất tích.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 19/9, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp tìm kiếm hai cha con bị điện giật rơi xuống sông mất tích tại khu vực cụm bè cá trên sông thuộc ấp Long Châu, xã Long Khánh.

Hai nạn nhân được xác định là anh N.V.H. (41 tuổi) và con trai N.N.H. (12 tuổi), cùng quê Tây Ninh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 18/9, anh H. cùng vợ, con trai và một số người làm việc tại cụm bè cá ăn cơm.

Sau bữa ăn khoảng 30 phút, cháu H. bất ngờ bị điện giật. Phát hiện sự việc, anh H. lao đến nắm tay con để cứu thì cũng bị điện giật.

Thấy chồng và con gặp nạn, vợ anh H. rút phích cắm điện và chạy sang bè kế bên kêu cứu. Tuy nhiên, trong lúc di chuyển, người phụ nữ cũng bị điện giật.

Nghe tiếng hô hoán, hai người khác chạy đến hỗ trợ. Trong lúc ứng cứu, một người bị điện giật, ngã xuống sàn bè nhưng được người còn lại kéo ra ngoài an toàn.

Sau đó, mọi người nhanh chóng ngắt cầu dao tổng và đưa vợ anh H. đến khu vực an toàn. Khi nguồn điện được ngắt, mọi người kiểm tra và phát hiện anh H. cùng con trai đã rơi xuống sông, mất tích.

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhận tin báo, Công an xã Long Khánh phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Tháp triển khai tìm kiếm hai nạn nhân.

Do sự việc xảy ra vào ban đêm, khu vực sông nước sâu, nhiều bè cá nằm liền kề nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng đang triển khai các phương án tìm kiếm nạn nhân.

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