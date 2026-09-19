Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Theo thông tin báo VietNamNet , giá vàng thế giới kết thúc tuần giao dịch trong sắc xanh, phục hồi mạnh trong phiên cuối tuần dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất và đồng USD lên cao.

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng nay (19.9), giá vàng trong nước không thay đổi. Cụ thể, Công ty SJC vẫn duy trì giá mua vàng miếng 144,6 triệu đồng, bán ra 147,6 triệu đồng như hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC tiếp tục mua vào 144,1 triệu đồng, bán ra 147,1 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng niêm yết chiều mua vào 144,6 triệu đồng, bán ra 147,6 triệu đồng; Doji mua vào 144 triệu đồng và bán ra 148 triệu đồng… Như vậy, vàng nhẫn tại một số doanh nghiệp đang cao hơn vàng miếng SJC gần 500.000 đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch ngày 18/9, giá vàng dao động trong khoảng 4.333,7-4.400,6 USD/ounce. Có thời điểm kim loại quý vượt mốc 4.400 USD/ounce, lên mức cao nhất trong một tuần, trước khi thu hẹp đà tăng vào cuối phiên.

Sáng 19/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco đứng ở mức 4.377 USD/ounce mua vào và 4.379 USD/ounce bán ra, tăng 36,3 USD/ounce, tương đương 0,84% so với phiên liền trước.

Tính chung cả tuần, giá vàng thế giới tăng khoảng 1%, ghi nhận tuần đi lên đầu tiên sau 3 tuần giảm liên tiếp.

Giá vàng phục hồi trong phiên cuối tuần khi giá dầu hạ nhiệt, làm giảm bớt lo ngại lạm phát kéo dài. Trước đó, nhiều nhà đầu tư đã mở vị thế bán với kỳ vọng vàng giảm sau quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Việc các vị thế này nhanh chóng được đóng lại đã góp phần đẩy giá kim loại quý đi lên.

Fed trong tuần nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất tham chiếu lên khoảng 3,75-4% và phát tín hiệu có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong những tháng tới. Thị trường hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất lần nữa tại cuộc họp tháng 10 ở mức khoảng 55%.

Thông thường, lãi suất cao và lợi suất trái phiếu tăng gây bất lợi cho vàng do kim loại quý không mang lại lợi tức. Đồng USD cũng lên mức cao nhất hơn 7 tuần, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Tuy nhiên, nhu cầu trú ẩn trước những bất ổn địa chính trị cùng hoạt động mua vàng đầu tư đã giúp giá kim loại quý giữ được đà phục hồi.

Các chuyên gia nhận định vùng 4.400-4.440 USD/ounce đang là ngưỡng kháng cự đáng chú ý. Nếu vượt được khu vực này, giá vàng có thể mở rộng đà tăng; ngược lại, chính sách tiền tệ thắt chặt và sức mạnh của đồng USD tiếp tục là lực cản trong ngắn hạn.

Lúc 21h30 ngày 18/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.355 USD/ounce, tăng 14 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 được niêm yết ở mức 4.383 USD/ounce.

Thị trường tiếp tục đánh giá lại quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này. Fed đã tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm lên 3,75-4% và để ngỏ khả năng tiếp tục nâng lãi suất.

Tác động từ quyết định này đang giảm dần khi giá dầu và lợi suất trái phiếu đi xuống. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện quanh 4,93-4,94%, giảm từ mức cao 5,04% trong tuần. Đồng USD cũng chững lại sau khi tăng mạnh hậu cuộc họp Fed.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống 196.000 trong tuần qua, cho thấy thị trường lao động vẫn chưa phát tín hiệu suy yếu mạnh. Tuy nhiên, triển vọng chính sách tiền tệ của Fed vẫn phụ thuộc chủ yếu vào các dữ liệu lạm phát và việc làm sắp tới.