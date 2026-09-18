Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 18/09/2026 11:30

Dù ăn sống, ép lấy nước hay nấu chín bằng cách luộc, hấp, nướng, củ dền vẫn giữ được những giá trị dinh dưỡng đắt giá. Tuy lượng dưỡng chất có biến đổi tùy theo cách xử lý nhiệt, cả củ dền tươi lẫn củ dền nấu chín đều mang lại nhiều giá trị tích cực cho sức khỏe.

Củ dền đỏ là một loại rau củ giàu dinh dưỡng, cung cấp chất xơ, folate, kali và nhiều hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học. Nước ép củ dền cũng là một cách để bổ sung nitrate và các hợp chất thực vật này vào chế độ ăn.

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của củ dền 

Bổ máu: Hàm lượng chất sắt cao trong củ dền đỏ có tác dụng giúp tái tạo và tái kích thích tế bào máu và cung cấp oxy cho cơ thể. Đồng thời, hàm lượng chất đồng trong củ dền giúp tạo ra thêm chất sắt cho cơ thể. Củ dền là loại thực phẩm có tác dụng trong phòng và điều trị bệnh thiếu máu.

Ngăn ngừa các bệnh ung thư: Nước ép củ dền đỏ có vai trò chống sự tích tụ của những hợp chất nitrosamines - vốn được cho là thủ phạm gây ung thư.

Hạn chế chứng táo bón: Như bất kỳ loại rau quả nào khác, trong thành phần của củ dền có hàm lượng chất xơ nhất định. Khi uống nước ép củ dền thường xuyên sẽ giúp giảm được hạn chế chứng táo bón và bài tiết chất độc.

Điều hoà huyết áp: Theo các nghiên cứu gần đây thì mỗi ngày uống 500ml nước ép củ dền đỏ thì sau 24 giờ sẽ có tác dụng điều hoà huyết áp rất tốt. Các nhà khoa học cho rằng chính hàm lượng nitrat cao trong củ dền đỏ có thể góp phần giúp ổn định huyết áp.

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chống đột quỵ và ngăn ngừa các vấn đề tim mạch: Tác dụng điều hoà huyết áp của củ dền đỏ đã được chứng minh với khoảng 25% dân số thế giới trong độ tuổi trưởng thành. Đây là một nhân tố quan trọng trong việc dự phòng bệnh tim mạch vành và bệnh đột quỵ. Củ dền đỏ có chức năng làm giảm nồng độ cholesterol trong máu, chống oxy hóa. Vì vậy, được cho là một trợ thủ đắc lực trong việc đảm bảo khỏe mạnh cho hệ tim mạch của chúng ta.

Nên ăn củ dền sống hay luộc chín tốt hơn cho sức khỏe?

Không có cách ăn nào tốt hơn tuyệt đối. Củ dền sống có thể giữ được nhiều hơn một số dưỡng chất nhạy nhiệt hoặc dễ tan trong nước, đồng thời vẫn cung cấp chất xơ, folate, nitrat và betalain. Tuy nhiên, cần rửa sạch, sơ chế đúng cách để bảo đảm an toàn thực phẩm. Luộc giúp củ dền mềm, dễ ăn nhưng có thể làm thất thoát một phần dưỡng chất vào nước và thay đổi một số hợp chất thực vật. Vì vậy, không nên luộc quá lâu hoặc dùng quá nhiều nước. Dù ăn sống hay chín, củ dền vẫn cung cấp nitrat, betalain cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Có thể luân phiên hai cách hoặc chọn phương pháp chế biến nhẹ như hấp, tùy khẩu vị và khả năng tiêu hóa.

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn củ dền thế nào để tốt cho sức khỏe?

Khi bổ sung củ dền vào chế độ ăn, nên đa dạng cách chế biến như ăn sống, hấp, luộc hoặc nướng; nếu luộc, chỉ nên nấu vừa chín để hạn chế thất thoát dưỡng chất. Củ dền ăn sống cần được rửa sạch, sơ chế bằng dụng cụ bảo đảm vệ sinh. Nên kết hợp củ dền với rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn protein để đa dạng dinh dưỡng, không xem đây là thực phẩm thay thế điều trị bệnh. Người có tiền sử hoặc nguy cơ sỏi thận cần lưu ý vì củ dền chứa oxalate và nên tham khảo nhân viên y tế về lượng phù hợp.

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