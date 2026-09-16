Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 16/09/2026 11:33

Nhờ chứa hàm lượng dưỡng chất dồi dào cùng các hợp chất sinh học mạnh mẽ, hành tây mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cơ thể.

Hành tây là một loại thực phẩm phổ biến trong gian bếp của mọi gia đình. Hành tây được đánh giá cao không chỉ vì tính linh hoạt trong nấu ăn mà còn vì những lợi ích sức khỏe ấn tượng của chúng. Giàu vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật, hành tây có thể giúp điều trị nhiều loại bệnh và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng của hành tây

Hành tây thuộc họ hành, là một loại thực phẩm quen thuộc có chứa nhiều chất dinh dưỡng khác nhau cần thiết cho cơ thể con người.

Theo đó, nó giàu vitamin, khoáng chất và có lượng calo thấp. Bằng việc tiêu thụ hành tây, bạn có thể bổ sung cho cơ thể một lượng đáng kể khoáng chất, chất xơ và vitamin. Đặc biệt, loại thực phẩm này còn chứa nhiều vitamin C, đồng thời cũng rất giàu vitamin B, gồm có folate và pyridoxine.

Bên cạnh đó, trong củ hành tây còn có sự hiện diện của một khoáng chất mà nhiều người đang thiếu là kali. Song song là hợp chất lưu huỳnh hữu cơ và cũng không thể bỏ qua hàm lượng quercetin chứa trong loại thực phẩm này.

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

5 công dụng của hành tây đối với sức khỏe 

Ngăn ngừa ung thư

Đây là một trong các lợi ích của hành tây khi chúng ta sử dụng nó. Theo đó, hành tây giúp hỗ trợ làm giảm đi nguy cơ mắc phải một số bệnh ung thư như ung thư dạ dày hay ung thư đại trực tràng. Fisetin và quercetin, chất chống oxy hóa flavonoid cũng có trong loại thực phẩm này có khả năng làm ức chế sự phát triển của khối u.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Hành tây có lợi ích tốt cho sức khỏe tim mạch nhờ chứa chất chống oxy hóa, các hợp chất chống viêm, giảm triglyceride và giảm mức cholesterol. Việc tiêu thụ nó có thể góp phần làm giảm đi nguy cơ mắc bệnh tim. Đi kèm với đó, hành tây cũng có thể giúp giảm huyết áp cao cũng như bảo vệ chống lại cục máu đông.

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giúp tăng cường sức khỏe xương

Hành tây là loại nguyên liệu quen thuộc được nhiều người sử dụng trong các món ăn với lợi ích trong việc giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe xương. Nó giúp làm giảm căng thẳng oxy hóa, tăng mức độ chống oxy hóa và ngăn ngừa loãng xương, tăng mật độ xương.

Góp phần trị bệnh tiểu đường

Hành tây có chứa các hợp chất cụ thể như quercetin, hợp chất lưu huỳnh hữu cơ có khả năng kích thích sản xuất insulin, giúp chống lại bệnh tiểu đường. Tiêu thụ hành tây hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu, vốn là một điều quan trọng đối với người mắc bệnh tiểu đường.

Giúp tăng cường sức khỏe tiêu hóa

Bên cạnh đó, hành tây còn giúp tăng cường sức khỏe tiêu hóa của bạn. Bởi đây là một nguồn chất xơ và prebiotic cần thiết và cần thiết cho sức khỏe đường ruột tối ưu. Đi kèm với đó, hành tây giàu prebiotic inulin và fructooligosacarit, nhờ vậy, có thể giúp làm tăng số lượng vi khuẩn thân thiện trong ruột, cải thiện chức năng miễn dịch.

Một số lưu ý khi ăn hành tây

Hành tây là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, giúp tăng cường sức khỏe nhưng cũng cần lưu ý khi sử dụng để tránh gây phản tác dụng. Dưới đây là một số điểm cần chú ý khi ăn hành tây để bảo vệ sức khỏe tốt nhất.

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn hành tây sống với số lượng quá nhiều vì có thể gây khó chịu dạ dày hoặc ợ hơi.

Người có bệnh dạ dày như viêm loét không nên ăn hành tây sống vì nó có thể làm tăng kích ứng niêm mạc.

Khi ăn hành tây, nên kết hợp với các thực phẩm khác để giảm mùi hăng và tăng hấp thu dưỡng chất.

Người dị ứng với hành tây hoặc các loại thực phẩm họ hành nên tránh sử dụng để ngăn phản ứng dị ứng.

Hành tây nên được bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát để giữ được chất lượng và không bị nảy mầm.

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