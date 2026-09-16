Huỳnh Hiểu Minh chính thức nhập học chương trình tiến sĩ ở tuổi 48

Sao quốc tế 16/09/2026 10:46

Huỳnh Hiểu Minh vừa chính thức trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Học viện Hý kịch Thượng Hải sau một năm nỗ lực thi lại. Ở tuổi 48, nam diễn viên nhận được sự chú ý khi xuất hiện trong ngày nhập học.

Trước đó, năm ngoái, Huỳnh Hiểu Minh từng đăng ký dự thi chương trình tiến sĩ tại Học viện Hý kịch Thượng Hải nhưng không trúng tuyển. Thay vì từ bỏ, anh dành thêm một năm tập trung học tập, ôn thi và tiếp tục thử sức. Năm nay, nam diễn viên đã trúng tuyển chương trình tiến sĩ ngành Quản lý nghệ thuật/Kế hoạch sân khấu.

Ngày 13/9, trong mùa khai giảng của Học viện Hý kịch Thượng Hải, Huỳnh Hiểu Minh có mặt tại trường để hoàn tất thủ tục nhập học. Sự xuất hiện của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của các sinh viên, đặc biệt là những tân sinh viên tình cờ bắt gặp nam diễn viên trên đường đến lễ khai giảng.

Huỳnh Hiểu Minh chính thức nhập học chương trình tiến sĩ ở tuổi 48 - Ảnh 1

Trong lúc làm thủ tục, Huỳnh Hiểu Minh diện sơ mi trắng, quần tây đen, đeo kính gọng mảnh và cầm giấy tờ trên tay. Một số sinh viên nhận ra anh và dùng điện thoại ghi lại hình ảnh. Các nhân viên nhà trường cũng vui vẻ chào đón nam diễn viên.

Sau đó, Huỳnh Hiểu Minh thay áo phông đen của trường, đội mũ lưỡi trai cùng màu và ngồi ở hàng đầu trong lễ khai giảng. Kết thúc buổi lễ, anh nhận phỏng vấn của truyền thông nhà trường và chụp ảnh cùng các sinh viên.

Những người có dịp gặp Huỳnh Hiểu Minh tại trường nhận xét anh ngoài đời thân thiện, kín đáo và gần gũi. Một số sinh viên cho biết ban đầu không nhận ra nam diễn viên có mặt, chỉ đến khi nghe tiếng reo hò mới biết anh đang ở đó.

Huỳnh Hiểu Minh chính thức nhập học chương trình tiến sĩ ở tuổi 48 - Ảnh 2

Thông tin Huỳnh Hiểu Minh trúng tuyển tiến sĩ ở tuổi 48 nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều khán giả gửi lời chúc và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước quyết tâm học tập của anh.

Sau lần thi trượt đầu tiên, Huỳnh Hiểu Minh từng bình thản chia sẻ: “Không sao cả, năm nay không trúng tuyển, năm sau tôi vẫn có thể thử lại”. Anh cũng hài hước cho biết gia đình chưa có ai sở hữu bằng tiến sĩ và muốn trở thành người đầu tiên.

Nam diễn viên từng nói việc học giúp anh mở rộng hiểu biết về quản lý, văn học và đạo diễn, đồng thời khiến cuộc sống trở nên phong phú hơn. Để tập trung ôn thi, anh được cho là đã từ chối nhiều lời mời đóng phim. Sau một năm nỗ lực, Huỳnh Hiểu Minh đã đạt được mục tiêu theo học tiến sĩ.

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Mới đây, Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý khi chia sẻ rằng anh từng giúp “quá nhiều người vô ơn”. Phát ngôn này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng, đặc biệt khi nam diễn viên vốn được biết đến với tính cách hào sảng, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp trong nhiều năm hoạt động tại showbiz Trung Quốc.

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