Chỉ chênh 3 tuổi, Huỳnh Hiểu Minh và Trần Quán Hy khiến dân mạng ngỡ ngàng vì ngoại hình

Sao quốc tế 24/08/2026 14:56

Mới đây, Huỳnh Hiểu Minh và Trần Quán Hy cùng xuất hiện tại MOJO FEST ở Thượng Hải, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Hai nam nghệ sĩ chỉ hơn kém nhau 3 tuổi, nhưng diện mạo hiện tại lại tạo cảm giác khác biệt rõ rệt, khiến nhiều khán giả bất ngờ khi nhìn họ đứng chung khung hình.

Trần Quán Hy sinh năm 1980, hiện 45 tuổi. Tại sự kiện, nam nghệ sĩ xuất hiện khá giản dị với mái tóc buộc phía sau, gương mặt gần như không trang điểm và bộ râu đã điểm bạc. Những dấu hiệu tuổi tác hiện rõ trên diện mạo của anh. Hình ảnh này hoàn toàn khác với vẻ ngoài trẻ trung, sắc sảo và có phần nổi loạn từng giúp Trần Quán Hy trở thành một trong những nam thần đình đám của màn ảnh Hong Kong.

Trong khi đó, Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1977 và hiện 48 tuổi. Nam diễn viên vẫn duy trì vóc dáng gọn gàng, phong thái chỉn chu cùng diện mạo trẻ trung. Mái tóc được tạo kiểu, kính màu và trang phục hiện đại càng khiến anh nổi bật khi đứng cạnh Trần Quán Hy.

Sự tương phản giữa hai người nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng sự khác biệt về ngoại hình không đơn thuần đến từ tuổi tác mà còn liên quan đến cuộc sống và công việc của mỗi người trong gần 20 năm qua.

Chỉ chênh 3 tuổi, Huỳnh Hiểu Minh và Trần Quán Hy khiến dân mạng ngỡ ngàng vì ngoại hình - Ảnh 1

Trần Quán Hy rời xa trung tâm làng giải trí sau biến cố năm 2008 và dần chuyển hướng sang kinh doanh thời trang, đồng thời dành nhiều thời gian cho gia đình. Anh không còn thường xuyên xuất hiện trước ống kính nên cũng không chịu áp lực duy trì hình ảnh hoàn hảo như trước.

Ngược lại, Huỳnh Hiểu Minh vẫn hoạt động tích cực trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, quảng cáo và các sự kiện. Việc thường xuyên xuất hiện trước công chúng khiến nam diễn viên chú trọng hơn đến vóc dáng, phong cách cũng như diện mạo.

Màn hội ngộ lần này cũng gợi nhớ thời điểm cả hai từng hợp tác trong The Sniper, bộ phim được thực hiện vào giai đoạn 2007-2008 và phát hành năm 2009. Khi ấy, Huỳnh Hiểu Minh và Trần Quán Hy đều đang ở thời kỳ đỉnh cao về ngoại hình. Một người mang vẻ nam tính, lịch lãm của màn ảnh đại lục, người còn lại gây ấn tượng với phong cách bất cần và chất “bad boy” đặc trưng.

Chỉ chênh 3 tuổi, Huỳnh Hiểu Minh và Trần Quán Hy khiến dân mạng ngỡ ngàng vì ngoại hình - Ảnh 2

Trần Quán Hy từng ghi dấu qua Vô Gian Đạo, Initial D và The Twins Effect, trong khi Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng với Đại Hán Thiên Tử, Thần Điêu Đại Hiệp, Tân Bến Thượng Hải và Phong Thanh.

Gần hai thập niên sau lần hợp tác năm nào, hai tài tử lại chung khung hình. Sự thay đổi về diện mạo của họ không chỉ khiến khán giả bất ngờ mà còn gợi nhớ một thời hoàng kim của màn ảnh Hoa ngữ.

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Cuộc hội ngộ hiếm hoi giữa Huỳnh Hiểu Minh và Trần Quán Hy đang trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

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