Đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2026, 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 24/08/2026 08:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm vào đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Tý

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2026, Tam Hợp đem lại may mắn cho công việc của Tý trong ngày mới. Buôn may bán đắt, tìm được hướng đi mới và có thêm nguồn khách hàng mới. Ngày đẹp cho những bạn muốn khai trương, đi làm ăn xa hoặc kiện cáo đòi lại quyền lợi cho bản thân trong công việc.

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2026, 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đường tình cảm tốt đẹp, nhiều gia đình đón thêm thành viên mới hoặc có người thân ở xa tới chơi. Nữ mệnh tuổi Tý vượng duyên, nếu còn độc thân chắc chắn sẽ được khá nhiều người để ý và quan tâm trong ngày này.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2026, đường tiền bạc của con giáp tuổi Sửu cực vượng, dù công việc nhiều trục trặc nhưng vẫn kiếm được tiền do Tam Hợp cục nâng đỡ. Bạn có thể nhận được khoản lợi nhuận bất ngờ từ việc đầu tư trước đó hoặc được người ta trả nợ cũ.

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2026, 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên khởi sắc nhờ ngũ hành Hỏa sinh Thổ. Bạn ngày càng kiên nhẫn, bao dung và dành nhiều thời gian hơn cho người mình yêu. Bạn cũng biết cách chiều chuộng trẻ con nên rất hay được trẻ nhỏ yêu quý và tới nhà chơi, đây là điều tốt.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2026, công việc của tuổi Tuất khởi sắc. Bản mệnh giải quyết dứt điểm được phiền nhiễu nên hiệu quả công việc nâng cao. Con giáp này có thêm thời gian riêng để đầu tư cho những dự án cá nhân, bản mệnh có thể phát huy được tài năng của mình nhờ vào nó.

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2026, 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về tài chính, bản mệnh có nhiều ý tưởng kiếm tiền nên thu nhập sẽ tăng lên nhanh chóng trong thời gian sắp tới. Mồ hôi công sức bản mệnh bỏ ra cho công việc bấy lâu nay sẽ sớm được đền đáp bằng những đồng tiền xứng đáng.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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