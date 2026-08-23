Giá vàng hôm nay, ngày 23/8/2026: SJC đắt thêm 3,6 triệu, nhẫn trơn tiến sát 150 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 23/8/2026 giá vàng trên thế giới chốt tuần tăng mạnh, vượt mốc 4.600 USD. Giá vàng SJC trong nước tăng 3,6 triệu đồng/lượng tính từ cuối tuần trước.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 23.8, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào ở mức 144,6 triệu đồng/lượng, bán ra 147,6 triệu đồng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng 3,6 triệu đồng. Thế nhưng, do chênh lệch giá mua - bán được SJC duy trì ở mức 3 triệu đồng nên người mua sau một tuần chỉ còn lãi được 600.000 đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng tăng 3,6 triệu đồng sau một tuần khi được mua vào lên 144,1 triệu đồng, bán ra 147,1 triệu đồng. Cũng như vàng miếng, chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn tại SJC vẫn là 3 triệu đồng nên người mua vào chỉ còn lời 600.000 đồng sau một tuần. Đáng chú ý, vàng nhẫn tại các doanh nghiệp khác như Doji, Bảo Tín Minh Châu sau một tuần đã tăng đến 5 triệu đồng/lượng, nhảy vọt lên sát 150 triệu đồng. Cả hai doanh nghiệp này đều mua vào 145,5 triệu đồng và bán ra 149,5 triệu đồng. Chênh lệch mua - bán tại các công ty này là 4 triệu đồng/lượng nên người mua chỉ còn lời 1 triệu đồng sau một tuần.

Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo VietNamNet, giá vàng thế giới được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu, nhu cầu phòng vệ trước rủi ro tài khóa và những bất ổn tại eo biển Hormuz. Số liệu PMI tổng hợp sơ bộ của Mỹ tháng 8 đạt 56 điểm, cao nhất trong hơn 4 năm, cho thấy hoạt động kinh tế tiếp tục mở rộng nhờ lĩnh vực dịch vụ tăng mạnh, trong khi PMI sản xuất giảm xuống mức thấp nhất 5 tháng.

Thị trường vẫn nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong tháng 9, dù biên bản cuộc họp Fed cho thấy một số quan chức ủng hộ khả năng tăng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục cao. Bộ Tài chính Mỹ thông báo tăng gấp đôi quy mô một số đợt mua lại trái phiếu dài hạn, từ 2 tỷ USD lên ít nhất 4 tỷ USD/đợt, đối với các kỳ hạn 10-20 năm và 20-30 năm. Động thái này khiến lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài giảm trong thời gian ngắn, làm gia tăng lo ngại về khả năng kiểm soát nợ vay trong bối cảnh nợ công Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD. Trong tuần tới, chỉ số PCE tháng 7 và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole sẽ là những yếu tố quan trọng định hướng giá vàng. Nếu lạm phát hạ nhiệt và Fed phát tín hiệu thận trọng, vàng có thể tiếp tục được hỗ trợ. Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trú ẩn. Đàm phán Mỹ - Iran đình trệ, hoạt động vận chuyển thương mại qua eo biển vẫn thấp hơn nhiều so với trước xung đột. Giá dầu Brent quanh 93,29 USD/thùng và WTI khoảng 84,34 USD/thùng, khiến rủi ro lạm phát tiếp tục hiện hữu. Giá vàng tăng mạnh và ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp, vượt mốc 4.600 USD/ounce. Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.604 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.656 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay, ngày 22/8/2026: Tăng cao, hướng đến 148 triệu đồng Hôm nay, ngày 22/8/2026 giá vàng thế giới cùng trong nước đều tiếp tục tăng cao khi đồng USD bị suy yếu.

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