Ngân hàng xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng cho nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng

Sau khi cha mẹ qua đời trong vụ tai nạn điện giật, hai anh em Lê Viết Hồng Anh đứng trước khoản nợ khoảng 1,7 tỷ đồng, với căn nhà là tài sản bảo đảm. Trước hoàn cảnh đặc biệt của hai em, Sacombank quyết định miễn toàn bộ nghĩa vụ trả nợ, giúp các em giữ lại nơi ở duy nhất của gia đình.

Theo thông tin báo VNExpress, hai em L.V.H.A và L.V.H.P, trú tại xã Tây Hồ (Đà Nẵng) mất cả cha lẫn mẹ là ông Lê Ngọc Tuấn và bà Ngô Thị Thạnh sau một vụ tai nạn điện giật cuối tháng 7.Theo thông tin báo VNExpress, hai em L.V.H.A và L.V.H.P, trú tại xã Tây Hồ (Đà Nẵng) mất cả cha lẫn mẹ là ông Lê Ngọc Tuấn và bà Ngô Thị Thạnh sau một vụ tai nạn điện giật cuối tháng 7. Khi qua đời, cha mẹ hai em vẫn còn khoản vay với tổng dư nợ khoảng 1,7 tỷ đồng tại Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) chi nhánh Quảng Nam, gồm cả dư nợ thẻ tín dụng. Khoản vay này có tài sản bảo đảm là căn nhà của gia đình, đã chuyển thành nợ quá hạn. Cả hai em còn trong độ tuổi đi học và chưa có thu nhập.

Ngôi nhà là tài sản thế chấp 1,7 tỷ đồng cũng là nơi 2 anh em và người bà 76 tuổi sinh sống. Ảnh: Báo Tiền Phong. Trước hoàn cảnh này, cuối ngày 23/8, nhà băng này thông báo miễn toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của ông Tuấn và bà Thạnh, đồng thời không xử lý căn nhà bảo đảm để hai em tiếp tục có nơi sinh sống. Theo thông tin báo Thanh Niên, đại diện ngân hàng, ông Nguyễn Văn Sâm (Giám đốc Sacombank chi nhánh Quảng Nam) cho biết quyết định của Sacombank xuất phát từ tinh thần nhân văn, cảm thông và sẻ chia sâu sắc.

"Không nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người thân, nhất là khi đó là đấng sinh thành và là điểm tựa cuộc đời của mình. Hai em vẫn còn một tương lai dài và nhiều thử thách phía trước, mong rằng sự hỗ trợ của chúng tôi cũng như của các nhà hảo tâm khác dành cho các em sẽ là động lực để các em vững tin, tập trung học tập và ổn định cuộc sống", ông Sâm nhấn mạnh. Theo quy định hiện hành, khoản vay không tự động được xóa khi khách hàng qua đời. Theo Bộ luật Dân sự 2015, người thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản của người đã mất trong phạm vi di sản được nhận. Với khoản vay có tài sản bảo đảm, ngân hàng có quyền xử lý tài sản này theo thỏa thuận và quy định để thu hồi nợ. Việc ngân hàng miễn toàn bộ nghĩa vụ trả nợ và không xử lý căn nhà thế chấp là quyết định riêng với từng trường hợp, không tự động áp dụng khi khách hàng qua đời. Nếu khoản vay được mua bảo hiểm và còn hiệu lực bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả một khoản tiền quyền lợi theo hợp đồng. Khoản này thường được dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ dư nợ tại ngân hàng. Tuy nhiên, theo thông tin từ Sacombank, khoản vay của cha mẹ hai em nhỏ từng được mua bảo hiểm nhưng đã dừng đóng sau năm đầu tiên.

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