Ngày 22/8, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Thị Hương, biệt danh “Cô giáo Hương”, và chồng là Vũ Hải Long về tội “Lừa dối khách hàng”.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Thị Hương (còn gọi là "Cô Giáo Hương") để điều tra về tội lừa dối khách hàng và chồng là Vũ Hải Long về tội "lừa dối khách hàng", liên quan hoạt động quảng cáo, bán sản phẩm Loramen không đúng sự thật, với số tiền thu lời bất chính hơn 11,6 tỉ đồng. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án liên quan đến vợ chồng Lê Văn Phú (hay còn gọi là Phú Lê) và Lã Thúy Kiều.

Nguyễn Thị Hương - Ảnh: VietNamNet "Cô Giáo Hương" tên thật là Nguyễn Thị Hương. Người này không phải là giáo viên, "Cô Giáo Hương" chỉ là tên tài khoản được sử dụng trên mạng xã hội. Trong đó tài khoản TikTok "Cô Giáo Hương và "Cô Giáo Hương" - Loramen đều có hơn 4.000 lượt theo dõi. Nguyễn Thị Hương được biết đến với vai trò người sáng tạo nội dung số và kinh doanh trực tuyến trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, mối liên hệ giữa "Cô Giáo Hương" và Phú Lê chủ yếu được công chúng biết đến thông qua hoạt động quảng cáo. Cô từng xuất hiện trong nhiều video cùng Phú Lê để giới thiệu sản phẩm Loramen - sản phẩm tăng cường sinh lý nam giới, trong đó có những video được quay tại cơ sở sản xuất sản phẩm. Tài khoản TikTok "Cô Giáo Hương - Loramen" cũng đăng tải hàng chục video giới thiệu sản phẩm này. Nguyễn Thị Hương và chồng - Ảnh: VietNamNet Hồi tháng 4/2025, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Thị Hương vì đăng tải clip có nội dung đánh bạc trên mạng xã hội Facebook. Tại cơ quan công an, Hương thừa nhận việc dàn dựng clip có nội dung đánh bạc rồi đăng tải lên mạng xã hội Facebook nhằm câu like, câu view, tăng tương tác để kinh doanh sản phẩm. "Cô Giáo Hương" quảng cáo sản phẩm cùng Phú Lê - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Trước đó tối 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú Lê; 46 tuổi, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội), Lã Thúy Kiều (41 tuổi, vợ Phú Lê, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội), Phùng Thị Khanh (45 tuổi, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), Nguyễn Thị Hương Lan (50 tuổi, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội). Các bị can bị khởi tố về hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Danh tính hai phụ nữ bị sét đánh tử vong trên đường đi làm về Tối 20/8, thông tin từ UBND xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến hai người phụ nữ tử vong.

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