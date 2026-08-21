Danh tính hai phụ nữ bị sét đánh tử vong trên đường đi làm về

Đời sống 21/08/2026 14:18

Tối 20/8, thông tin từ UBND xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến hai người phụ nữ tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 20/8, thông tin từ UBND xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến hai phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, Công an xã Rạng Đông nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện hai phụ nữ bị sét đánh bất tỉnh tại khu vực đường đê bao biển thuộc địa bàn xã. 

Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Rạng Đông nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiếp cận và đưa hai nạn nhân đến Bệnh viện Nghĩa Bình cấp cứu.

Tuy nhiên do bị thương quá nặng, cả hai đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Danh tính hai phụ nữ bị sét đánh tử vong trên đường đi làm về - Ảnh 1
Hiện trường vụ sét đánh khiến hai người phụ nữ tử vong trên đường về - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, hai nạn nhân được xác định là bà N.T.N. (45 tuổi) và bà V.T.T. (39 tuổi), cùng trú tại thôn Thường Phúc, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra vụ việc, hai người phụ nữ đang trên đường đi làm về thì gặp mưa dông lớn và không may bị sét đánh.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

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