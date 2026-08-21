Giá vàng hôm nay, ngày 21/8/2026: Bật tăng 600 nghìn/lượng, vàng miếng SJC lên cao

Đời sống 21/08/2026 09:51

Hôm nay, ngày 21/8/2026 giá vàng đồng loạt tăng 600.000 đồng/lượng theo đà đi lên của thế giới. Vàng miếng SJC được bán ra ở mức 146,6 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 21/8, giá vàng trong nước tăng trở lại sau nhịp giảm cuối ngày hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 600.000 đồng, đưa chiều mua vàng miếng lên 143,6 triệu đồng/lượng, bán ra 146,6 triệu đồng. Nhưng nếu so với một ngày trước thì vàng miếng SJC chỉ tăng 100.000 đồng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 600.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 143,1 triệu đồng, bán ra 146,1 triệu đồng, Công ty Phú Quý mua vào lên 143,6 triệu đồng, bán ra 146,6 triệu đồng...

Giá vàng hôm nay, ngày 21/8/2026: Bật tăng 600 nghìn/lượng, vàng miếng SJC lên cao - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, đến 8h38', vàng thế giới tăng lên trên 4.530 USD/ounce.

Sáng nay 21/8, lúc 8h18', giá vàng tiếp tục trụ ở mốc cao trên 4.524 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tối 20/8 quay đầu tăng mạnh sau nhịp lao dốc đầu phiên Mỹ, có thời điểm vượt 4.538 USD/ounce. Việc nhanh chóng lấy lại mốc 4.500 USD cho thấy lực mua vàng vẫn rất lớn, qua đó có thể kéo giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng vào sáng 21/8.

Tối 20/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới biến động dữ dội. Sau khi có lúc giảm xuống gần 4.450 USD/ounce, giá vàng giao ngay nhanh chóng đảo chiều, vượt 4.538 USD/ounce.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, giá kim loại quý đã phục hồi gần 90 USD/ounce từ đáy trong ngày và vượt mức cao nhất 4.528,3 USD/ounce được Kitco ghi nhận trước đó.

Đà hồi phục mạnh cho thấy áp lực chốt lời sau phiên tăng gần 4% ngày 19/8 đã nhanh chóng được hấp thụ. Người mua tiếp tục nhập cuộc khi giá vàng lùi về vùng 4.450 USD/ounce.

Trước đó, giá vàng chịu sức ép khi Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm còn 206.000 đơn, thấp hơn mức dự báo 210.000 đơn. Chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia trong tháng 8 cũng tăng từ 41,4 lên 47,4 điểm, cao hơn nhiều so với dự báo 25 điểm và đạt mức cao nhất trong 5 năm.

Các dữ liệu này cho thấy thị trường lao động và hoạt động sản xuất của Mỹ vẫn vững, làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Tuy nhiên, sức ép từ dữ liệu kinh tế Mỹ không đủ kéo giá vàng đi xuống lâu. Kim loại quý nhanh chóng tăng trở lại nhờ đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ hạ nhiệt và nhu cầu trú ẩn trước những rủi ro trên thị trường tài chính.

Giá vàng hôm nay, ngày 20/8/2026: Tăng sốc gần 4 triệu, SJC vượt 146 triệu đồng

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Hôm nay, ngày 20/8/2026 giá vàng thế giới lẫn trong nước tăng thẳng đứng sau khi đồng USD hạ nhiệt.

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