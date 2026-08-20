Nóng: Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra viên ngậm Non Alco được quảng cáo "giải rượu"

Đời sống 20/08/2026 10:41

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Non Alco do Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitath (địa chỉ tại số 29A đường Tức Mạc, phường Cửa Nam, TP Hà Nội) công bố.

Theo thông tin báo Dân trí, trong công văn gửi đến Sở Y tế Hà Nội ngày 19/8, Cục An toàn thực phẩm cho biết nhận được phản ánh về việc nghi ngờ sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên ngậm giải rượu Non Alco được quảng cáo sai quy định.

Theo Cục An toàn thực phẩm, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Non Alco do Công ty Cổ phần dược phẩm Vitath (29A đường Tức Mạc, phường Cửa Nam, Hà Nội) công bố. Cục An toàn thực phẩm đã cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4993/2024/ĐKSP ngày 19/6/2024.

"Tuy nhiên, sản phẩm này chưa được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo", công văn nêu rõ.

Nóng: Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra viên ngậm Non Alco được quảng cáo 'giải rượu' - Ảnh 1
Viên ngậm giải rượu Non Alco quảng cáo khi chưa được cấp phép. Ảnh: Báo Dân trí. 

Theo quy định, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, trước khi quảng cáo, tổ chức, cá nhân có sản phẩm quảng cáo phải đăng ký nội dung quảng cáo với cơ quan có thẩm quyền.

Theo thông tin báo VietNamNet, website trên còn xuất hiện tình trạng một số bác sĩ tham gia quảng cáo thực phẩm chức năng, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng Khoản 2 Điều 27 Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Quy định nêu rõ: Cấm sử dụng hình ảnh, trang phục, tên tuổi, thư tín của cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế hoặc thư cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung được cơ quan truyền thông phản ánh; đồng thời kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo đối với sản phẩm trên.

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